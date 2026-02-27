Гарри Стайлс поставил точку в многолетних обсуждениях своей внешности

27 февраля 2026, 23:00

Гарри Стайлс ответил на слухи о пересадке волос и парике

Гарри Стайлс (Фото: Instagram* / @harrystyles)

Гарри Стайлс впервые за долгое время вновь публично прокомментировал слухи о якобы пересадке волос и ношении парика.