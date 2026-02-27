Гарри Стайлс поставил точку в многолетних обсуждениях своей внешности
Гарри Стайлс впервые за долгое время вновь публично прокомментировал слухи о якобы пересадке волос и ношении парика.
Артист затронул эту тему во время выступления на шоу Royal Court, заявив, что никаких проблем с волосами у него нет.
Разговоры о внешности певца активно циркулируют уже около четырёх лет. Поводом стало анонимное сообщение на платформе DeuxMoi, где утверждалось, что некий «музыкант и иногда актёр из списка A» практически полностью облысел и скрывает это с помощью высококачественного парика. Поклонники быстро решили, что речь идёт именно о Стайлсе.
Ранее, ещё в 2022 году, артист уже опровергал подобные предположения в интервью журналу Rolling Stone. Тогда он с юмором отметил, что его соавтор Кид Харпун буквально одержим обсуждением этой темы, а сам Гарри надеется на хорошие генетические данные и не испытывает никаких сложностей с волосами.
