Гарри Стайлс решил не приглашать коллег по One Direction на свадьбу
Гарри Стайлс не позовёт бывших участников One Direction на свадьбу с Зои Кравиц
Гарри Стайлс и Зои Кравиц готовятся к свадьбе, которая, по информации инсайдеров, должна пройти зимой в Великобритании. Однако среди гостей торжества не окажутся бывшие участники группы One Direction — Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик.
Как сообщает RadarOnline со ссылкой на источники, пара опасается, что присутствие экс-коллег Стайлса может отвлечь внимание от самого события. По мнению организаторов, появление участников знаменитого бой-бэнда может превратить личный праздник в повод для обсуждения возможного воссоединения группы.
«Этот день — про них с Зои, а не про ностальгию», — рассказал инсайдер.При этом источник подчеркнул, что решение не связано с конфликтами между музыкантами. После распада One Direction в 2016 году каждый из участников пошёл своим путём, занявшись сольными проектами и личной жизнью. Со временем близкое общение между ними стало реже.
Гарри Стайлс после завершения работы в группе построил успешную сольную карьеру, выпустил несколько популярных альбомов и попробовал себя в кино. Сейчас большую часть времени артист проводит с Зои Кравиц и своим близким окружением.