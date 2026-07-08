Гарри Стайлс решил не приглашать коллег по One Direction на свадьбу

08 июля 2026, 14:12

Гарри Стайлс не позовёт бывших участников One Direction на свадьбу с Зои Кравиц

Гарри Стайлс (Фото: Instagram* / @harrystyles)

Гарри Стайлс и Зои Кравиц готовятся к свадьбе, которая, по информации инсайдеров, должна пройти зимой в Великобритании. Однако среди гостей торжества не окажутся бывшие участники группы One Direction — Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик.





Как сообщает RadarOnline со ссылкой на источники, пара опасается, что присутствие экс-коллег Стайлса может отвлечь внимание от самого события. По мнению организаторов, появление участников знаменитого бой-бэнда может превратить личный праздник в повод для обсуждения возможного воссоединения группы.





«Этот день — про них с Зои, а не про ностальгию», — рассказал инсайдер.