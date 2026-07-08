Компания визажиста Гоар Аветисян показала резкое многомиллионное падение выручки
Компания ООО «Бьюти Академия», совладелицей которой является визажист и блогер Гоар Аветисян, завершила 2025 год с многомиллионным убытком. Согласно финансовой отчётности, выручка организации резко сократилась, а убытки значительно выросли. Об этом сообщает Super.
По итогам прошлого года компания заработала 2,5 млн рублей, что оказалось на 96% меньше, чем годом ранее. При этом чистый убыток достиг 5,8 млн рублей, увеличившись на 131% по сравнению с показателями 2024 года.
«Бьюти Академия» была зарегистрирована в Москве в 2024 году. Основное направление деятельности компании — дополнительное образование и проведение обучающих программ для специалистов индустрии красоты.
Согласно данным о структуре собственности, 75% уставного капитала принадлежат Гоар Аветисян, ещё 25% — Семёну Кривцову. Управляющим компании указан Вардан Хачатрян.
Помимо участия в этом бизнесе, Аветисян также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В качестве основного вида деятельности её ИП указана работа рекламных агентств.
Читайте также: