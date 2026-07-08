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Компания визажиста Гоар Аветисян показала резкое многомиллионное падение выручки

«Бьюти Академия» Гоар Аветисян завершила год с убытком почти 6 млн рублей
Гоар Аветисян (Фото: Telegram / @goar_avetisyan7)

Компания ООО «Бьюти Академия», совладелицей которой является визажист и блогер Гоар Аветисян, завершила 2025 год с многомиллионным убытком. Согласно финансовой отчётности, выручка организации резко сократилась, а убытки значительно выросли. Об этом сообщает Super.



По итогам прошлого года компания заработала 2,5 млн рублей, что оказалось на 96% меньше, чем годом ранее. При этом чистый убыток достиг 5,8 млн рублей, увеличившись на 131% по сравнению с показателями 2024 года.

«Бьюти Академия» была зарегистрирована в Москве в 2024 году. Основное направление деятельности компании — дополнительное образование и проведение обучающих программ для специалистов индустрии красоты.

Согласно данным о структуре собственности, 75% уставного капитала принадлежат Гоар Аветисян, ещё 25% — Семёну Кривцову. Управляющим компании указан Вардан Хачатрян.

Помимо участия в этом бизнесе, Аветисян также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В качестве основного вида деятельности её ИП указана работа рекламных агентств.

Софья Метелева

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