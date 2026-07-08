Компания визажиста Гоар Аветисян показала резкое многомиллионное падение выручки

08 июля 2026, 13:47

«Бьюти Академия» Гоар Аветисян завершила год с убытком почти 6 млн рублей

Гоар Аветисян (Фото: Telegram / @goar_avetisyan7)

Компания ООО «Бьюти Академия», совладелицей которой является визажист и блогер Гоар Аветисян, завершила 2025 год с многомиллионным убытком. Согласно финансовой отчётности, выручка организации резко сократилась, а убытки значительно выросли. Об этом сообщает Super.