«Мне никто не нужен»: Дана Борисова впервые рассказала о расставании с возлюбленным

08 июля 2026, 13:18

Дана Борисова призналась, что после разрыва не хочет новых отношений

Дана Борисова (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дана Борисова впервые рассказала о недавнем расставании с мужчиной, с которым состояла в отношениях. Телеведущая призналась, что роман завершился, а сейчас она не испытывает желания вновь строить личную жизнь.





Откровенным признанием Борисова поделилась в эфире шоу Андрея Малахова, где отметила своё 50-летие. По словам знаменитости, её избранник жил в другой стране, а отношения на расстоянии оказались слишком сложными.





«Любовь на расстоянии — дело непростое. Сегодня мне никто не нужен, слишком комфортно быть одной», — призналась телеведущая.