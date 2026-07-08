«Мне никто не нужен»: Дана Борисова впервые рассказала о расставании с возлюбленным
Дана Борисова призналась, что после разрыва не хочет новых отношений
Дана Борисова впервые рассказала о недавнем расставании с мужчиной, с которым состояла в отношениях. Телеведущая призналась, что роман завершился, а сейчас она не испытывает желания вновь строить личную жизнь.
Откровенным признанием Борисова поделилась в эфире шоу Андрея Малахова, где отметила своё 50-летие. По словам знаменитости, её избранник жил в другой стране, а отношения на расстоянии оказались слишком сложными.
«Любовь на расстоянии — дело непростое. Сегодня мне никто не нужен, слишком комфортно быть одной», — призналась телеведущая.Дана отметила, что сейчас наслаждается одиночеством и не испытывает потребности в новых романтических отношениях. Даже присутствовавшая в студии профессиональная сваха, которая показывала ей фотографии потенциальных кавалеров, не смогла заинтересовать телеведущую.
При этом юбилей принёс Борисовой и радостное событие. После нескольких лет конфликта она помирилась с родной сестрой, с которой долгое время не поддерживала общение. Родственница пришла на съёмки программы, и теперь они вновь восстановили отношения.
Несмотря на возраст, Дана призналась, что внутренне не ощущает себя на 50 лет.