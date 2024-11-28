Газманов пожаловался на молодежь

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева)
«Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет. И что происходит сейчас, значит, да? Новое поколение детей, вот эти, с пяти лет, наверное, там. Они уже поют песни Ярослава (Дронова, Shaman — прим. ред.), поют мои новые песни», — сказал Газманов.Певец указал на двойные стандарты российского радио и телевидения, где, по словам Газманова, «просят не акцентировать» внимание на боевых действиях. Кроме того, артист считает, что меры, принятые в отношении YouTube, не сработали из-за VPN.
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