Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто

Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто

Дмитрий Маликов: сын в январе ждет в подарок собаку
Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Автор множества песен и талантливый исполнитель Дмитрий Маликов вчера появился на премьера фильма «Звёзды в Сибири». Певец поделился с журналистами секретом своей семейной жизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Счастливый брак с Тульской красавицей


Елена Изаксон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с 1992 года. Вступить в официальный брак пара решилась только после рождения совместного ребенка в 2000 году. Тогда на свет появилась первая дочка Дмитрия Маликова — Стефания. Свадьбы артиста тогда не отмечалась особой пышностью, ведь ее целью было узаконить отношения, для того, чтобы Дмитрия Маликова смогли записать отцом в свидетельство о рождении дочери.

Сына Маликова родила суррогатная мать


Второй раз 47-летний Дмитрий Маликов и его 55-летняя жена решили стать родителями с помощью суррогатной матери. Так в январе 2018 года появился на свет сын исполнителя — Марк. Согласно расчетам СМИ, основанным на прайс-листе элитной клиники репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге, где родился второй ребенок Маликовых, стоимость его рождения составила примерно два миллиона рублей.

Когда Дмитрий и Елена, которая старше мужа на 7 лет, начали задумываться о рождении сына, многие люди отговаривали их. Однако супруги настояли на своём решении и теперь счастливы, что сделали правильный выбор.

Пополнение в семье Маликовых в следующем году


Стефания Маликова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сейчас старшая дочь Маликовых совсем взрослая и живет самостоятельно. Стефания окончила факультет журналистики МГИМО, но по специальности не работает. Девушка реализует себя как модель, блогер и дизайнер.

Сыну музыканта сейчас 6 лет. Наследник радует своих родителей достижениями. Он отличается серьезностью и умом, несмотря на свой юный возраст, активно общается и занимается спортом, в частности дзюдо. Участвуя в соревнованиях, он регулярно занимает призовые места. 24 января у Марка день рождения и отец планирует подарить ему домашнего питомца.

«Он ждет Деда Мороза, ждет подарков. И у него день рождения в январе, ждет серьезный подарок — собаку. Не знаю, как мы сподобимся на это или нет, но, по крайней мере, подумаем», — поделился Дмитрий Маликов с Telegram-каналом «Сплетница Кэт».

Читайте также:

Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем-альфонсом

«Старая холостячка»: Психоаналитик раскрыла, почему Боня не может найти партнера

Леонид Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу: кто оскорбил ведущего и что произошло за кулисами
#ребёнок
#брак
#супруги
#отец
#блогер
#свет
#подарок
#съёмки
#сын
#статьи
«Я камасутрил ее каждый день»: секрет брака Никиты Джигурды с Анисиной и его тайная связь с Волочковой
Джигурда заявил, что для крепких отношений нужна физическая и духовная связь
27 ноября 2024, 15:51

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В романтические отношения эксцентричного артиста и известной спортсменки мало кто верил, однако они счастливо живут в браке и воспитывают двоих детей. Никита отметил, что их союз с Мариной строится не только на эмоциональной связи, но и на физическом влечении. О подробностях личной жизни эпатажного певца и его личном секрете семейного счастья расскажет «Радио 1».

Джигурда рассказал об интиме с женой


Актер сериала «Жена олигарха» рассказал, что прошел обучение и освоил технику китайских императоров, позволяющую продлевать удовольствие в интимной жизни. Это также стало основой их крепких и гармоничных отношений с фигуристкой.

«Я не скрываю, что Анисину синтезом взял — песни, стихи… Но если бы я ее не камасутрил каждый день… Я довожу женщину до оргазма — ей кайф, я целуюсь, она говорит: «Дальше». А я: «Отложим до вечера». Вечером я по-новому», — приводит слова артиста «VOICE».

Он также отметил, что семейные отношения не могут строиться исключительно на физической близости — для прочного союза необходима и духовная связь.

«Это крайне важный аспект для взаимоотношений. Если же основа лишь сексуальная, то это недолговечно. Вы можете понять друг друга в постели, но если не достигли сердечной или ментальной гармонии, то ваш брак обречен!» — заявил артист.

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Знакомство и причины развода с Анисимовой


Марина Анисина — обладательница титулов чемпионки мира и олимпийской чемпионки по танцам на льду в паре с французом Гвендалем Пейзером. Она встретила Джигурду в 2007 году на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» на канале «Россия-1». Партнеры по проекту начали встречаться, а в 2008 году сыграли свадьбу. У них двое детей: 15-летний сын Мик-Анжель Крист и 14-летняя дочь Эва-Влада.

Скандальные выходки и высказывания актера из фильма «Любить по-русски» привели к тому, что в 2016 году Анисина, после долгих разбирательств, оформила развод и уехала с детьми во Францию. Адвокат фигуристки утверждал, что причиной развода стало не всегда адекватное поведение Джигурды. Однако вскоре пара восстановила свои отношения, и 22 февраля 2021 года они поженились во второй раз.


Отношения с Волочковой


Балерину Анастасию Волочкову часто замечали в компании актера Никиты Джигурды. Однажды в день рождения певца она объяснила, что на самом деле происходит между ней и женатым актером. Балерина рассказала, что знакома с Джигурдой уже 20 лет, они живут рядом и их связывает некий «творческий экстаз».

Однако теплые отношения испортил инцидент, когда в Сети появилось видео, на котором Никита Джигурда и Анастасия Волочкова танцуют дома у балерины. В какой-то момент артист встает перед Анастасией на колени, стягивает с нее спортивные брюки и целует ее в область лобка. Тогда Волочкова всерьез разозлилась на друга, обвинив его в том, что он причастен к сливу скандального видео в сеть. В настоящее время отношения между артистами наладились.

Читайте также:

Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем-альфонсом

«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши

«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду
#россия
#актёр
#фото
#танцы
#развод
#брак
#инцидент
#шоу
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем-альфонсом
27 ноября 2024, 12:29

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Три года назад актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше её на 13 лет. Вопреки прогнозам злопыхателей, пара продолжает жить счастливой семейной жизнью. Кроме того, стало известно, что артистка впервые стала мамой. Подробности – в материале «Радио 1».

Знакомство Федункив с молодым итальянцем


В интервью изданию «КП» Марина поделилась, что со своим будущим супругом они встретились в 2019 году на дне рождения её близкого друга. Она отметила, что Стефано тогда ещё не очень хорошо говорил по-русски, но активно учил язык. Через три недели они случайно встретились снова, на этот раз в самолете: она летела на гастроли на Урал, а он – по работе. Весь полет они наслаждались компанией друг друга, а после – обменялись контактами и решили продолжить общение.


Марина Федункив с супругом Стефано (Фото: соцсети)

Муж Федункив: что известно


Стефано работает вице-президентом по маркетингу и коммуникациям в крупной компании и отвечает за развитие негосударственных торговых связей Италии со странами СНГ. Однако, как только Федункив опубликовала первые фото с молодым возлюбленным, поклонники артистки тут же взялись за собственное расследование.

По версии подписчиков, Маджи имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, он совсем не бизнесмен и даже не итальянец, а обычный альфонс.

В ответ на критику Марина насмешливо прокомментировала все эти слухи у себя в социальных сетях. Она призвала не искать поводов для скандалов, а научиться радоваться счастью других и не распускать негативные слухи.

«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши
«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши


Федункив рассказала, как прошли роды


Актриса объяснила, что хочет, чтобы женщины понимали: современная медицина достигла такого уровня, что в её возрасте стало возможным испытать радость материнства. Также она подчеркнула, что это очень непростой процесс физически, и посоветовала не откладывать материнство.

Когда речь зашла о детях, Марина рассказала, что эта тема поднималась со Стефано, когда они начали встречаться. Он знал, что до их знакомства она заморозила яйцеклетки, как только у неё появилась финансовая возможность. Хотя оба хотели детей, до свадьбы у них не было четкого разговора о том, какие шаги предпринять для этого. Они понимали, что отсутствие наследников не повлияет на их отношения.

«Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И отдавала себе отчет: может так случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему», – рассказала актриса.

На вопрос о том, были какие-то страхи перед беременностью и родами в 53 года, Федункив ответила:
«Я разумный человек и не буду говорить: ой, что такого, возраст тут значения не имеет. Конечно, имеет. Чем ты старше, тем сложнее стать мамой. Даже несмотря на то, что при современных технологиях подготовить организм к вынашиванию можно даже не в молодом возрасте. Перед беременностью я основательно изучила этот вопрос, мы с мужем консультировались с разными профессорами. Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама».

Она также добавила, что обсуждала со своим мужем самые разные варианты – и суррогатное материнство, и усыновление. Однако все сложилось удачно и актриса родила естественным путем.

Читайте также:

Леонид Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу: кто оскорбил ведущего и что произошло за кулисами

«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду

«Хорошо, что не дед»: Яна Кошкина впервые показала лицо мужа — что шокировало фанатов и почему она скрывала избранника
#медицина
#соцсети
#усыновление
#возраст
#бизнесмен
#роды
#шоу
#актриса
#график
#отношения
#интервью
#съёмки
#материнство
#статьи
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психоаналитик Смолярчук объяснила, каких мужчин Виктория Боня называет «нищебродами»
Психоаналитик Смолярчук: Боня, называя мужчин «нищебродами», говорит о подвигах
26 ноября 2024, 18:49

Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась своими обновлёнными взглядами на отношения с мужчинами, заявив, что теперь она не намерена впускать в свою жизнь мужчин — «нищебродов». Этот термин для неё охватывает не только финансовую нестабильность, но и недостаток личностного роста.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что «нищеброд» — это понятие очень относительное, здесь нет определенной категории.

«Для каждой женщины — это свои частные черты. Возможно, Боня имела ввиду, что нищеброд — тот жених, который не смог обслужить и удовлетворить ее интересы. А для простой российской женщины, которая умеет довольствоваться малым, которая умеет сделать кашу из топора, которая умеет создать праздник из настроения, а не из бриллиантов, может быть, этот мужчина, будет самым добрым, верным и преданным», — сказала эксперт.

По словам психоаналитика, каждая женщина на земле, независимо от общего финансового благополучия своего мужчины, хочет знать, что он готов с ней поделиться последним, что он готов ей создать праздник, совершить ради нее подвиг.

«Не обязательно гонять на частном самолете за какими-то особенными цветами на Эдельвейс, а что он готов ей нарвать первоцветов и притащить утром в постель — вот это да. Возможно, она подразумевала именно способность мужчины к подвигам, способность мужчины не быть скупым, быть щедрым, уметь создать вот этот самый внутренний человеческий праздник. Я не думаю, что она имела в виду какие-то конкретные цифры», — сказала психоаналитик.

Она предположила, что Виктория Боня не хотела обидеть или задеть мужчин, а попыталась показать, что хочется подвигов и «ту самую звезду с неба».

Читайте также:

«Старая холостячка»: Психоаналитик раскрыла, почему Боня не может найти партнера

Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова

«Душит обеих»: Психоаналитик объяснила тяжелые отношения Успенской с дочерью
#праздник
#женщина
#женщины
#подвиг
#мужчины
#мужчина
#отношения
#психиатр
#психолог
#семья
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Старая холостячка»: Психоаналитик раскрыла, почему Боня не может найти партнера
Психоаналитик Смолярчук: Виктория Боня не может найти партнера, потому что ищет папика
26 ноября 2024, 17:19

Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась своими обновленными взглядами на отношения с мужчинами, сказав, что её идеальный партнёр должен быть не только обеспеченным, но и интеллектуально и духовно развитым человеком.
«Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — отметила она.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что, вероятно, Виктория Боня не знает, что такое модель семьи.

«Ей уже за 40 лет, и она в народе словит "старой холостячкой". То есть она женщина, которая не имеет опыта отношений и тем более опыта семейной жизни. Поэтому, когда она делится или дает рекомендации женщинам, что женщина должна быть у мужчины внутри, может быть, она имеет в виду как раз-таки лечащего врача, который будет изучать ее и понимать», — предположила эксперт.

По ее словам, самодостаточные люди стремятся даже в паре оставаться индивидуальными, отдельными и независимыми.

«Эта история про опору на себя в первую очередь. Пара может быть полноценной и жизнеспособной только при условии, если оба участника этой пары являются зрелыми, когда они умеют выживать друг без друга. Здесь вспоминается цитата Фаины Раневской: "Я не ищу себе вторую половинку, я сама цельная натура, я вам не жопа и не таблетка"», — объяснила эксперт.

Своей фразой «мужчина должен содержать в себе меня», как объяснила психоаналитик, Боня выражает позицию дочки.

«С точки зрения Юнга, эта фраза значит, что мужчина должен прям с ней срастись, родить, создать, как Пигмалион Галатею. Это очень потребительская позиция дочки. Но ей все-таки не 14 лет. Даже если она встретит этого мужчину-папика, то должна знать правила и модель семьи. Там, где мужчина в паре — папик, рано или поздно произойдет расставание», — сообщила психоаналитик.

Ирина Смолярчук подчеркнула, что не надо жить внутри мужчины, надо жить свою прекрасную жизнь — полноценную и чудесную.

«Пусть эта любовь живет в ней. Вот когда любовь живет внутри человека, тогда она находит достойный объект извне», — сказала эксперт.

Читайте также:

Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова

«Душит обеих»: Психоаналитик объяснила тяжелые отношения Успенской с дочерью

«Спастись от насилия»: Психоаналитик объяснила поведение сбежавшей от Башарова дочки
#женщина
#жизнь
#любовь
#семьи
#правила
#мужчины
#мужчина
#отношения
#рекомендации
#люди
#шоу
#шоу-бизнес
#телевидение
#психиатр
#психолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца
26 ноября 2024, 15:56

Александр Буйнов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Администратор певца Александра Буйнова Елена Козырь опровергла появившуюся в сети информацию о паллиативном статусе артиста. По ее словам, он чувствует себя великолепно, концерты расписаны на ближайшие дни.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что певцу диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Издание заявляло, что о возможном излечении и ремиссии речи якобы не идет.
«Я не знаю, откуда взяли эту информацию. Конечно, это неправда. Великолепно себя чувствует. Вчера был концерт, сегодня, завтра и послезавтра. У нас все расписано каждый день», — заявила Козырь в беседе с NEWS.ru.
Читайте также:

«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши

Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян

Леонид Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу: кто оскорбил ведущего и что произошло за кулисами
#концерт
#шоу
#съёмки
#артист
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши
26 ноября 2024, 14:10

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Прохор Шаляпин всегда находится в центре внимания. Некоторые знают его как обольстителя женщин постарше, другие — как тайного любовника балерины Анастасии Волочковой, кто-то воспринимает его как певца, а молодежь — как лицо мемов и гедониста, стремящегося сделать жизнь максимально ленивой и беззаботной. О том, как артисту удается быть на пике популярности и что известно о его личной жизни сейчас расскажет «Радио 1».

Скандал Прохора Шаляпина с Виктором Дробышем


Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) всегда мечтал о славе. Свою карьеру он начал с участия в популярном проекте «Фабрика звезд – 6», где дошел до финала и занял четвертое место. Артист не раз утверждал, что все участники проекта — звезды, а он — легенда. После участия в «Фабрике» певец получил контракт с продюсером Виктором Дробышем, с которым не раз еще поконфликтует за свою жизнь.

«Да там все пошло не так. Как там могло что-то пойти так? Это же катастрофа. <…> Хотя ведь изначально я взялся его учить. <…> Это все вообще не про музыку, а лишь бы быть известным любой ценой», — говорил Дробыш в интервью изданию «Аргументы и факты».

Знаменитый композитор сразу понял, что для Прохора не является целью трудиться и развивать свой талант, ему главное, чтобы о нем говорили.

«Как персонаж он, конечно, создал себе ауру, чтобы быть интересным хотя бы каким-то левым телепрограммам. Но надо признаться, что я и ввел его как персонажа, а не как певца. Поэтому беру всю вину на себя. Я стране откопал такое чудище. Да неплохой он парень… Пусть веселится», — говорил Дробыш.

Самого Прохора эти высказывания обижали. Знаменитость считает, что Виктор Дробыш сам его «упустил».

«При встрече улыбается, обнимает, а за глаза — такой-сякой. Ну сказал бы русским простым языком: за Прохора не занесли бабки! Вот я и не стал им заниматься!» — рассказал Шаляпин в интервью на YouTube-канале.

Любитель женщин постарше


Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина (Фото: соцсети)

В 2013 году вся страна заговорила о Прохоре Шаляпине, когда он начал отношения с более зрелой предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Разница в возрасте между ними составила целых 27 лет. Курортный роман быстро перерос в свадьбу. Однако семьи молодоженов были категорически против их союза. Мать Шаляпина, узнав о том, что его избранница старше ее, даже попала в больницу с инфарктом.

«Я хотела сразу же накинуться на эту женщину, потому что она… старше меня. У меня не было слов, мне стало плохо», — рассказала Елена Колесникова в эфире программы на федеральном канале.

Переживания матери певца оказались не напрасными: всего через год после свадьбы Шаляпин скандально развелся с богатой супругой.

Через некоторое время певец завел роман с молодой актрисой Анной Калашниковой, которая вскоре объявила о беременности. Когда мальчик родился, выяснилось, что Прохор не является его отцом. Позже Калашникова призналась, что их роман с Шаляпиным во многом был пиар-ходом, который принес им немало выгод.

После расставания с Копенкиной у Шаляпина было много женщин с состоятельными кошельками, одной из последних из которых стала канадская миллионерша Татьяна Дэвис.

В 2020 году влюбленные открыто признались друг другу в своих чувствах и вскоре после этого сыграли свадьбу. Поклонники Прохора Шаляпина начали сомневаться в искренности его чувств, учитывая его прежние выборы успешных партнерш.

К сожалению, молодоженам не суждено было долго наслаждаться совместной жизнью. Татьяна заболела COVID-19 и, всего через месяц после свадьбы, скончалась.

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)


Что связывает Шаляпина с Волочковой


В последнее время имя Шаляпина часто упоминается в связи с известной балериной Анастасией Волочковой. Знаменитости часто проводят время вместе, и поклонники отмечают, что они прекрасно дополняют друг друга. Известно, что молодой артист заменил Никиту Джигурду в постановках балерины.

«После бабушек полез на Волочкову», «Потянуло на молодых», «Перевелись богатые старушки?» — язвят подписчики артиста.

Кроме того, Волочкова даже провела ночь с Прохором, опубликовав в своем блоге видео, где они отдыхают на качелях на сеновале.

«Здесь всё так, как мы любим! В русском стиле! Будем спать на русской печи!» — подписала она ролик, добавив, что их ждет «незабываемая ночь».
Позже пара отправилась в романтическое путешествие в банный комплекс.

«Я очень люблю банное искусство, и поэтому пригласила Прохора. Это было действительно приятное романтическое приключение. Мы провели там 15 часов с ночевкой», — рассказала Анастасия в интервью MK.RU.
Читайте также:

Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян

«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду

Встречалась с олигархом Керимовым, а родила от «таксиста»: семейные тайны Олеси Судзиловской
#певец
#фото
#фабрика
#скандал
#семьи
#композитор
#звёзды
#youtube
#артист
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян
26 ноября 2024, 13:19

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

До Нового года остается чуть более месяца и в студии «Мосфильм» уже начались сьемки «Новогоднего голубого огонька». Что касается «ветеранов сцены», активно поддерживающих политику страны, они точно появятся на телеэкранах в новогоднюю ночь. О сюрпризах для зрителей от Константина Эрнста читайте в материале «Радио 1».

Сюрприз, которому не рады


После заявления в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, стало известно о появлении Кристины Орбакайте на Первом канале в новогоднюю ночь. Участие певицы в «Голубом огоньке» должно было быть, по мнению Эрнста, праздничным сюрпризом для зрителей.

«Только что стало известно, что дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте, примет участие в новогоднем концерте. Ранее СМИ сообщали, что Орбакайте не будет участвовать в праздниках. Вероятно, это была дезинформация. Думаю, это был запланированный вброс. Видимо, хотят создать эффект неожиданности от появления Орбакайте в новогоднюю ночь на телевидении», — написал Бородин.
На данный момент официальных подтверждений или опровержений по поводу возвращения Орбакайте не поступало, но пользователи интернета уже активно выражают недовольство тем, что певица может вернуться в Россию и испортить россиянам праздник.

«Вызывает негодование»: Пригожин прокомментировал возвращение Орбакайте на телевидение РФ
«Вызывает негодование»: Пригожин прокомментировал возвращение Орбакайте на телевидение РФ

Жить в Америке, а зарабатывать в России


Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кристина Орбакайте уже долгое время живет в США, а на родину приезжает только зарабатывать деньги. Орбакайте долгое время не высказывалась по поводу СВО, что давало ей возможность выступать в России. Однако, публикой не могла быть не замечена двойная жизнь артистки. Летом тур певицы по России был сорван общественниками — после нескольких концертов остальные выступления были отменены. После чего, Орбакайте сделала заявление о том, что больше не будет выступать на родине.

«Обкололи и заперли в психушке»: Друг Плаксиной рассказал, что Успенская отправила свою дочь в психбольницу
«Обкололи и заперли в психушке»: Друг Плаксиной рассказал, что Успенская отправила свою дочь в психбольницу
Стоит отметить, что концерты певицы в Америке не взывают ажиотажа. Сейчас в США преизбыток российских исполнителей, поющих для русскоязычного населения. Поэтому почему бы Орбакайте в очередной раз не заработать на безбедную жизнь в Америке, став частью новогоднего концерта для россиян.

Концертный директор певицы говорит, что сюрприза не будет


Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Концертный директор Кристины Орбакайте, Александр Качан, в интервью «Абзацу» опроверг слухи о ее возможном возвращении. Он отметил, что не имеет информации о планах певицы приехать в Москву для работы. По его словам, в ближайшее время Орбакайте не планирует выступать в России.

«Она ничего не говорила мне о новогоднем выступлении на телевидении. И никто не говорил. Что касается ее ближайших выступлений в России, то в обозримом будущем таких планов не было», — пояснил корреспондентам Александр.

Читайте также:

«Помолодела лет на 10»: Волочкова шокировала фанатов новым имиджем и намекнула на очередной роман

Разводится с молодой женой из-за ушей: из-за чего Цекало резко сдал и что происходит в его браке

«Вызывает негодование»: Пригожин прокомментировал возвращение Орбакайте на телевидение РФ
#сша
#деньги
#праздник
#ночь
#певица
#телевидение
#новости
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Леонид Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу: кто оскорбил ведущего и что произошло за кулисами
Леонид Якубович со скандалом покинул съемки шоу «Что было дальше»
26 ноября 2024, 11:44

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович покинул съемки популярного шоу из-за конфликта с ведущими. Уходя с площадки, Леонид Аркадьевич воскликнул: «Вы же не дали мне рассказать, и теперь тайна останется тайной». О чем не успел сообщить телеведущий и кто вынудил его прервать съемки расскажет «Радио 1».

Леонид Якубович принял участие в шоу «ЧБД»


На минувших выходных прошли съемки нового выпуска популярного шоу «ЧБД», на которое пригласили знаменитого телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича. В результате конфликта с комиками, которые постоянно его перебивали и позволяли себе скабрезные шутки, телеведущий принял решение покинуть съемочную площадку.

Когда он стремительно уходил из студии, его пытались догнать операторы и комик Алексей Щербаков.

«Вы же не дали мне рассказать, и теперь тайна останется тайной», — заявил Якубович, покидая студию.

В итоге в «ЧБД» подтвердили, что съемки нового выпуска завершились настоящим скандалом.
«Поэтому я одинок»: истинная причина развода Пугачевой с Киркоровым стала известна спустя 15 лет
«Поэтому я одинок»: истинная причина развода Пугачевой с Киркоровым стала известна спустя 15 лет


О чем шоу «ЧБД»


Ранее в программе принимали участие такие звезды, как Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Юрий Лоза, Анастасия Ивлеева и многие другие. Гостям предлагается рассказать свою историю, но остановиться на ключевом моменте и задать ведущим вопрос: «Что было дальше?». Комики, в свою очередь, должны либо попытаться угадать истинный финал, либо предложить забавный вариант.

При этом юмористы не просто слушают рассказчика, а активно перебивают его своими вопросами и комментариями, иногда используя ненормативную лексику. Реакция приглашенных на такое поведение бывает разной.

Читайте также:

«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду

Актрисе «Гостьи из будущего» и сериала «Склифософский» 98 лет: голодное детство и смерть мужа, почему Людмила Аринина не дает интервью

«Помолодела лет на 10»: Волочкова шокировала фанатов новым имиджем и намекнула на очередной роман
#звёзды
#шоу
#интервью
#съёмки
#шоу-бизнес
#скандал
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду
26 ноября 2024, 10:49

Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)

Скандально известный блогер Александр Шпак, который часто критикует Россию, оказался разочарован в своих любимцах — Европе и США. В своих социальных сетях он закатил настоящую истерику из-за того, что Запад никак не отреагировал на удар России по Украине с использованием баллистической ракеты «Орешник». Подробности — в материале «Радио 1».

Россия впервые применила ракету «Орешник» на СВО


Президент России Владимир Путин сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удар по промышленному объекту на Украине с помощью одной из новейших ракетных систем средней дальности — «Орешник». Этот удар стал ответом на использование американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow против российской территории.

«Третья мировая война уже началась. <...> Все засунули себе палец в <...> и продолжают дальше молчать. <...> А европейцы, что молчат? Ведь там могла быть ядерная начинка, и сейчас были бы радиоактивные осадки. Что нужно еще, чтобы признать Россию страной террористом?» — возмутился блогер.

Шпак считает, что реакция США на происходящее в Украине слишком слаба, а Европа вообще не проявляет никаких действий.

«Необходимо признать полную неэффективность существующей системы международных отношений. Либо ее нужно реформировать, либо распустить эти организации», — заявляет он.

Донаты от Украины


В настоящее время бодибилдер находится в Турции. Напомним, в этом году он был объявлен в розыск в России по уголовной статье, а ранее оштрафован на 250 тысяч рублей за публикации, которые были признаны «дискредитирующими» российскую армию. Шпак открыто демонстрирует свою ненависть к России. Он критикует власть и насмехается над ранеными солдатами.

Известно, что после отъезда из страны у Шпака появились серьезные финансовые проблемы. По информации источников из окружения блогера, весь его заработок на сегодняшний день состоит из донатов, перечисляемых украинцами.
«Третье видео будет про «дайте гроши, вам что, жалко что ли», «На эту обезьяну посмотрите, что он себе позволяет?», «Самый настоящий психопат, прям с расстройством», — пишут о Шпаке пользователи Сети.

Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)

Жена Шпака раскрыла истинные причины развода


В 2021 году эпатажная пара Александр Шпак и Ирина Мещанская (Мася Шпак) подала на развод. Позже Мася побывала на шоу «Алёна, блин!», где поделилась деталями своего расставания с возлюбленным. Блогерша рассказала о серьёзном предательстве, пережитом в прошлом: её первый муж изменил ей с подругой и сестрой. Саша стал тем мужчиной, которому она смогла доверять, но даже это не помогло сохранить отношения.

По словам Маси, у Саши появилась «звёздная болезнь», и он начал вести себя высокомерно. Он не принимал её такой, какая она есть, пытаясь изменить её. Она отметила, что со стороны мужа ощущала значительное эмоциональное давление и тиранство, что негативно сказалось на её здоровье. В итоге она поняла, что пора принимать меры для собственного спасения.

Читайте также:

«Хорошо, что не дед»: Яна Кошкина впервые показала лицо мужа — что шокировало фанатов и почему она скрывала избранника

«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети

«Ты всех изнасиловала»: за что на самом деле звезда «Мэри Поппинс» Андрейченко сдала дочь в психбольницу
#сша
#россия
#европа
#владимир путин
#розыск
#развод
#страны
#шоу
#блогер
#сво
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате