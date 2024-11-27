Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Счастливый брак с Тульской красавицей
Елена Изаксон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с 1992 года. Вступить в официальный брак пара решилась только после рождения совместного ребенка в 2000 году. Тогда на свет появилась первая дочка Дмитрия Маликова — Стефания. Свадьбы артиста тогда не отмечалась особой пышностью, ведь ее целью было узаконить отношения, для того, чтобы Дмитрия Маликова смогли записать отцом в свидетельство о рождении дочери.
Сына Маликова родила суррогатная мать
Второй раз 47-летний Дмитрий Маликов и его 55-летняя жена решили стать родителями с помощью суррогатной матери. Так в январе 2018 года появился на свет сын исполнителя — Марк. Согласно расчетам СМИ, основанным на прайс-листе элитной клиники репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге, где родился второй ребенок Маликовых, стоимость его рождения составила примерно два миллиона рублей.
Когда Дмитрий и Елена, которая старше мужа на 7 лет, начали задумываться о рождении сына, многие люди отговаривали их. Однако супруги настояли на своём решении и теперь счастливы, что сделали правильный выбор.
Пополнение в семье Маликовых в следующем году
Стефания Маликова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сейчас старшая дочь Маликовых совсем взрослая и живет самостоятельно. Стефания окончила факультет журналистики МГИМО, но по специальности не работает. Девушка реализует себя как модель, блогер и дизайнер.
Сыну музыканта сейчас 6 лет. Наследник радует своих родителей достижениями. Он отличается серьезностью и умом, несмотря на свой юный возраст, активно общается и занимается спортом, в частности дзюдо. Участвуя в соревнованиях, он регулярно занимает призовые места. 24 января у Марка день рождения и отец планирует подарить ему домашнего питомца.
«Он ждет Деда Мороза, ждет подарков. И у него день рождения в январе, ждет серьезный подарок — собаку. Не знаю, как мы сподобимся на это или нет, но, по крайней мере, подумаем», — поделился Дмитрий Маликов с Telegram-каналом «Сплетница Кэт».
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