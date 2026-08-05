Настя Ивлеева призналась, что после дорогого подарка муж почти перестал появляться дома
Блогерша Настя Ивлеева подарила мужу лодку для рыбалки за 1,2 миллиона рублей
Настя Ивлеева устроила мужу Филиппу Бегаку необычный сюрприз — подарила ему лодку для рыбалки стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Блогерша рассказала, что подарок пришёлся супругу по душе: лодка уже полностью оснащена всем необходимым — рулём, сиденьями и дополнительными удобствами для комфортной рыбалки.
Стоимость такого подарка оказалась немаленькой — около 1 230 000 рублей. Ивлеева с юмором призналась, что теперь муж практически всё свободное время проводит с новым приобретением.
«Он счастливый, довольный. Шебуршит в ней уже третьи сутки… Ну всё, потеряла я мужа. Ушел!» — пошутила Настя.Поклонники отметили, что несмотря на переход к более спокойной жизни за городом, подарки у пары остаются далеко не деревенского масштаба.