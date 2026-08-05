Настя Ивлеева призналась, что после дорогого подарка муж почти перестал появляться дома

05 августа 2026, 22:09

Блогерша Настя Ивлеева подарила мужу лодку для рыбалки за 1,2 миллиона рублей

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева устроила мужу Филиппу Бегаку необычный сюрприз — подарила ему лодку для рыбалки стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Блогерша рассказала, что подарок пришёлся супругу по душе: лодка уже полностью оснащена всем необходимым — рулём, сиденьями и дополнительными удобствами для комфортной рыбалки.



Стоимость такого подарка оказалась немаленькой — около 1 230 000 рублей. Ивлеева с юмором призналась, что теперь муж практически всё свободное время проводит с новым приобретением.





«Он счастливый, довольный. Шебуршит в ней уже третьи сутки… Ну всё, потеряла я мужа. Ушел!» — пошутила Настя.