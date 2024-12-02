Газманов заинтересовался нейросетями для создания музыки

Народный артист России Олег Газманов считает, что нейросети не смогут заменить настоящих композиторов, так как искусственный интеллект не обладает разумом. Об этом он заявил на церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». При этом, по его словам, он заинтересован техническими возможностями данного инструмента.