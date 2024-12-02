Газманов заинтересовался нейросетями для создания музыки

Олег Газманов (фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)
Народный артист России Олег Газманов считает, что нейросети не смогут заменить настоящих композиторов, так как искусственный интеллект не обладает разумом. Об этом он заявил на церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». При этом, по его словам, он заинтересован техническими возможностями данного инструмента.
«Я не думаю, что настоящих композиторов и творческих людей он вытеснит, потому что это не разум, это сочетание различных музыкальных стилей», — отметил артист в беседе с NEWS.ru.Газманов добавил, что нейросети — это полезный инструмент, который может помочь избавиться от нудной работы. В качестве примера он назвал производство демо, когда исполнитель тратит много времени на его создание перед тем, как продемонстрировать аранжировщику, в то время как искусственный интеллект позволяет быстро подготавливать предварительные версии композиций.
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