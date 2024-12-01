Проблемы с мимикой и дикцией: тайная возлюбленная Андрея Губина и подробности прогрессирующей болезни артиста

Андрей Губин (Фото: скриншот передачи «Ты не поверишь»)
Неизлечимый диагноз
Андрей Губин достиг наибольшей популярности в девяностые и начале двухтысячных, когда практически каждая его новая песня мгновенно становилась хитом, а в расписании гастролей не было свободного места. В 2005 году артист прекратил выпускать новые треки и проводить концерты, а после и вовсе исчез из мира шоу-бизнеса. Из-за недосыпания, переутомления и хронического стресса у Андрея Губина случились проблемы со здоровьем. Артисту был поставлен диагноз — левосторонняя прозопалгия лица. Губин испытывает постоянные боли в области головы.
Надежда на возвращение артиста
Андрей Губин (Фото: скриншот клипа «Девушки как звёзды»)
Андрей Губин проходил лечение в Германии и Израиле, обращался к китайской медицине и даже полежал в отделении депрессий психиатрической больницы. В феврале 2024 года Telegram-канал Shot писал, что Андрей Губин начал восстанавливаться и вскоре может вновь выйти на сцену. Согласно информации Shot, артист прошел полное медицинское обследование и результаты оказались обнадеживающими.
Этим летом певец прервал затворнический образ жизни и в первый раз за 20 лет вышел на сцену. На фестивале «Новая волна» артист был не один, а в сопровождении возлюбленной.
«Девушка тоже была на концерте, но она сидела в другом ряду и ее никто не видел. Что могу сказать, красивая девушка, у нас других не бывает», - рассказал певец в интервью Woman.ru.
После «Новой волны» с певцом встречался композитор Игорь Крутой. Игорь Яковлевич был исполнен надежд и верил, что Губин вскоре снова привлечет внимание широкой аудитории и вернется на сцену.
Андрей Губин сообщил об ухудшении самочувствия
Состояние Андрея Губина значительно ухудшилось. В интервью с Telegram-каналом Mash музыкант сообщил, что у него постоянно испытываются боли в лице и теле, поэтому его возвращение на сцену пока откладывается. Также артист рассказал, что вынужден был отклонить множество предложений выступать на корпоративах за значительные гонорары. Имеющиеся у артиста заболевание начало прогрессировать, появились проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Недуг мешает Губину вернуться на сцену в этом году.
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