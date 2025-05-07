Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Газманов заявил о необходимости продвижения самобытной музыки в России

Газманов заявил о необходимости продвижения самобытной музыки в России

Газманов заявил, что в России с удовольствием слушают татарскую музыку
Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Самобытную музыку в России необходимо продвигать. В стране, включая Республику Татарстан, много талантов, прекрасно поющих и сочиняющих песни. Об этом порталу «Татар-Информ» заявил певец Олег Газманов.
«Мы не делаем звезд, мы хотим, чтобы общая тенденция в культурной сфере нашей страны была другой, чтобы мы продвигали нашу прекрасную национальную музыку. У нас своя самобытная музыка, и мы хотим ее продвигать. С удовольствием слушают татарскую музыку», — сказал исполнитель песни «Офицеры» журналистам на пресс-конференции, посвященной финалу конкурса детской песни проекта «Родники. Дети».

Он подчеркнул, что проект выявляет таланты из разных российских регионов. Газманов добавил, что русский язык объединяет субъекты РФ, поэтому запев или припев национальных песен должен быть именно на нем.

Читайте также:

Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти

«Вот это я понимаю — доброе утро»: Бородина пришла в восторг от сюрприза жениха

Дайнеко рассказала, почему не сможет построить отношения с мужчиной из Европы
#мир
#россия
#музыка
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Эмин Агаларов проиграл в суде 60 тысяч рублей
По решению суда Эмин должен заплатить 61 тыс. рублей из-за ресторанного бизнеса
07 мая 2025, 17:51

Эмин Агаларов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певец и предприниматель Эмин Агаларов проиграл 61 тысячу рублей в суде из-за ресторанного бизнеса, сообщили в соцсетях.
Известно, что Эмин Агаларов владеет компанией «Зафферано 1», которая является юрлицом одноименного ресторана азербайджанской кухни в Москве. На компанию подал в суд поставщик продуктов питания — в итоге с ресторана Эмина взыскали долг из-за нарушения условий договора поставок.

Впрочем, на компанию певца подал в суд и мобильный оператор «ВымпелКом» с требованием взыскать задолженность в размере 143 тыс. рублей.

Напомним, что Эмин Агаларов является соучредителем 64 компаний, в их числе рестораны, рекламные агентства и фитнес-залы.

Читайте также:

Назван гонорар Jony за одно выступление

Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти

Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова
#суд
#рестораны
#нарушения
#певец
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван гонорар Jony за одно выступление
Дворцов: Jony получает за одно выступление около 6 млн руб.
07 мая 2025, 17:38

Джахид Афраил оглы Гусейнли (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) получает за одно выступление около шести миллионов рублей, рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов.
«Что касается гонораров, то он получает в районе 6 млн рублей за один концерт», — прокомментировал собеседник.

По словам Дворцова, Jony — одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей российской эстрады. Он популярен не только среди молодого поколения, отмечает продюсер.

«Он авторитет, его очень много кто любит, с ним сотрудничают», — добавил Дворцов.
Известность Jony принесли хиты: «На сиреневой Луне», «Ты беспощадна», «Лилии», «Комета». Исполнителю 29 лет. Многие уверены, что он смог «подвинуть» своих коллег по цеху Дмитрия Билана и Сергея Лазарева.

Читайте также:

«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали в отпуск, оставив четверых детей

Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти
Стал известен заработок бывшей жены Паши Техника
07 мая 2025, 16:48

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Стала известна стоимость поста в блоге бывшей жены рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. После смерти экс-супруга количество ее подписчиков увеличилось в несколько раз.
Как сообщает Super.ru, за Евой Карицкой следят около 640 тысяч пользователей. Стоимость рекламного поста на страничке девушки может стоить от 350 тысяч рублей.

«Пост в Telegram-канале Евы обойдется в 350 тысяч рублей при условии, что в течение 24 часов его не будут «перекрывать» другими публикациями. Если заказчик хочет, чтобы его реклама задержалась в топе канала на двое суток, придется заплатить 450 тысяч рублей», — говорится в материале.
40-летний рэпер скончался в больнице Таиланда в начале апреля. Паша Техник развелся с Евой Карицкой в феврале 2023 года.

Читайте также:

«Я не убийца»: последняя возлюбленная Паши Техника намерена подать в суд на его бывшую жену

«Будут обсуждать папу, которого уже нет»: сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр для подростков

«Когда умру, не надо меня закапывать за деньги»: обнародовано последнее интервью Паши Техника, где он высказался о смерти

*запрещён в РФ
#реклама
#пост
#деньги
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вот это я понимаю — доброе утро»: Бородина пришла в восторг от сюрприза жениха
Бородина пришла в восторг от сюрприза жениха
07 мая 2025, 16:39

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков несколько дней были в вынужденной разлуке. Известная ведущая отправилась на отдых в Дубай, а Николай улетел в другом направлении.
В своем блоге Ксения показала воссоединение с возлюбленным и сообщила, что Николай прилетел к ней в Дубай сюрпризом. По словам Бородиной, она в восторге от поступка избранника.

«Вот это я называю доброе утро! В пять утра прилетел сюрпризом из Азии», — подписала кадры ведущая.

Ранее Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Иногда полезно соскучиться»: Ксения Бородина задумалась о гостевом браке

«Ни о чем не жалею»: Бородина впервые рассталась с Сердюковым

«Романтика!»: Ксения Бородина и Николай Сердюков спустились в метро

*Запрещен в РФ
#кадры
#рф
#отношения
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дайнеко рассказала, почему не сможет построить отношения с мужчиной из Европы
07 мая 2025, 16:26

Виктория Дайненко (фото: Instagram* / victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко в эфире шоу «12 вопросов» на Rutube поделилась своим мнением о межкультурных отношениях и заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной из Европы.
«Не представляю, как можно встречаться с мужчиной в Европе, будучи славянской избалованной женщиной. Нас русские мужчины настолько избаловали, что для нас там все очень скупые. За счет ты будешь платить сама не только на первом свидании в ресторане, но и когда вы поженитесь. Будете планировать встречи, а интимная близость — по расписанию…» — сказала артистка.

Дайнеко подчеркнула, что предпочитает строить отношения только с русскими мужчинами и жить в России. Она также раскритиковала российских артистов, которые критикуют страну, проживая в ней.

«Я вообще всегда относилась к стране, в которой живу, как к своей семье. Если твои родители поступили не так, как тебе кажется правильным, ты же все равно будешь за них горой стоять. Когда кто-то осуждает политику своей страны — то же, что отказывается от родителей», — добавила певица.

В рамках той же программы Дайнеко высказалась и о демографической политике. По её мнению, запрет абортов не приведёт к улучшению демографической ситуации в России.

Читайте также:

«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали в отпуск, оставив четверых детей

Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#отношения
#счёт
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате