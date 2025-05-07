Газманов заявил о необходимости продвижения самобытной музыки в России

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)
Самобытную музыку в России необходимо продвигать. В стране, включая Республику Татарстан, много талантов, прекрасно поющих и сочиняющих песни. Об этом порталу «Татар-Информ» заявил певец Олег Газманов.
«Мы не делаем звезд, мы хотим, чтобы общая тенденция в культурной сфере нашей страны была другой, чтобы мы продвигали нашу прекрасную национальную музыку. У нас своя самобытная музыка, и мы хотим ее продвигать. С удовольствием слушают татарскую музыку», — сказал исполнитель песни «Офицеры» журналистам на пресс-конференции, посвященной финалу конкурса детской песни проекта «Родники. Дети».
Он подчеркнул, что проект выявляет таланты из разных российских регионов. Газманов добавил, что русский язык объединяет субъекты РФ, поэтому запев или припев национальных песен должен быть именно на нем.
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