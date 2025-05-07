«Вот это я понимаю — доброе утро»: Бородина пришла в восторг от сюрприза жениха

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)
Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков несколько дней были в вынужденной разлуке. Известная ведущая отправилась на отдых в Дубай, а Николай улетел в другом направлении.
В своем блоге Ксения показала воссоединение с возлюбленным и сообщила, что Николай прилетел к ней в Дубай сюрпризом. По словам Бородиной, она в восторге от поступка избранника.
Ранее Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Вот это я называю доброе утро! В пять утра прилетел сюрпризом из Азии», — подписала кадры ведущая.
Ранее Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова