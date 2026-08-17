«Газпром Арена» подтвердила концерты Канье Уэста в Петербурге

17 августа 2026, 16:13

Канье Уэст выступит в Петербурге в те же дни, что и Сергей Лазарев

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге получил официальное подтверждение. Пресс-служба «Газпром Арены» сообщила «Базе», что выступления американского рэпера действительно запланированы на 10 и 11 октября.