«Газпром Арена» подтвердила концерты Канье Уэста в Петербурге
Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге получил официальное подтверждение. Пресс-служба «Газпром Арены» сообщила «Базе», что выступления американского рэпера действительно запланированы на 10 и 11 октября.
Таким образом, ранее появившаяся информация о возможном приезде Канье в Россию получила подтверждение со стороны площадки. Если концерты состоятся по заявленному графику, артист даст в Петербурге сразу два выступления.
Но есть забавное совпадение: в те же даты в городе свои концерты проведёт Сергей Лазарев. Его шоу «Шоумен» запланированы на 10 и 11 октября на СКА Арене.
Получается, в один уикенд Петербург может одновременно принять сразу двух крупных артистов — Канье Уэста и Лазарева. Правда, площадки у них разные, так что делить одну сцену исполнителям не придётся.
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