«Где деньги возьмём?»: Прохор Шаляпин шокировал заявлением о пенсиях
Прохор Шаляпин заявил о возможной нехватке работающих для пенсионных выплат
Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» заявил о связи демографической ситуации в России с будущими пенсионными выплатами.
В беседе с Пятым каналом артист отметил, что сокращение числа молодых людей в перспективе может создать проблему наполняемости пенсионной системы.
«Желаю всем по 100 000 получать. А где мы эти деньги возьмём? У нас демографическая яма», — сказал Прохор.Певец добавил, что обсуждал вопрос со специалистами и пришёл к выводу: в будущем работающего населения может не хватать.
«У нас демографический провал. У нас молодёжи сейчас меньше, чем и в моём возрасте. Когда я буду там, если я дотяну до 65, будет провал, то есть некому будет её платить», — пояснил он.Шаляпин призвал граждан внимательнее относиться к здоровью и не исключил, что многие будут дольше сохранять активность.