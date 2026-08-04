«Где деньги возьмём?»: Прохор Шаляпин шокировал заявлением о пенсиях

04 августа 2026, 10:18

Прохор Шаляпин заявил о возможной нехватке работающих для пенсионных выплат

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» заявил о связи демографической ситуации в России с будущими пенсионными выплатами.





В беседе с Пятым каналом артист отметил, что сокращение числа молодых людей в перспективе может создать проблему наполняемости пенсионной системы.

«Желаю всем по 100 000 получать. А где мы эти деньги возьмём? У нас демографическая яма», — сказал Прохор.

«У нас демографический провал. У нас молодёжи сейчас меньше, чем и в моём возрасте. Когда я буду там, если я дотяну до 65, будет провал, то есть некому будет её платить», — пояснил он.