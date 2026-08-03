«Готов на край света»: Иван Янковский высказался о первом дуэте с Юрой Борисовым

03 августа 2026, 15:55

Иван Янковский рассказал о работе с Юрой Борисовым

Иван Янковский (Фото: кадр из сериала «Фишер: Затмение»)

Иван Янковский и Юра Борисов впервые совместно снялись в фильме «Битва моторов». В беседе с«Кино Mail» Янковский поделился своими впечатлениями.





Иван рассказал, что получил предложение от режиссёра Ильи Маланина неожиданно — ночью на Камчатке. Маланин рассказал ему о фильме про гонщика Андрея Нагеля, «Руссо-Балт» и гонку в Монако 1910 года.



Янковский заинтересовался, когда узнал, что вторым исполнителем станет Борисов: он давно хотел поработать с ним в кадре. Актёр назвал съёмки с Юрием творческим приключением.

«Было круто! Я много от Юры нащупал человечески. Мне было важно погрузиться с ним в эту историю. Я Юру очень ценю и люблю как коллегу, слежу за его работами. Если он будет за рулём, я готов с ним хоть на край света», — рассказал артист.