«Так и должно быть»: как сын Жанны Фриске Платон доставил хлопот отцу

Дмитрий Шепелев (Фото: соцсети)
Сын шоумена Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске Платон хорошо учится и не имеет двоек в дневнике. Мальчик талантлив, занимается баскетболом и имеет задатки артиста. Учеба при этом на первом месте.
Вместе с тем телеведущего недавно вызывали в школу из-за плохого поведения Платона.
Несмотря на то, что Шепелев устанавливает определенные рамки, его совершенно не пугают шалости сына. Звезда экрана хвалит отпрыска за блестящий ум и старательную учебу.
Возможно, Платон даже получит спортивный разряд, ведь он занимается в школе олимпийского резерва.
Перед этим актриса Анна Хилькевич рассказала о состоянии здоровья своей дочери.
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«Так и должно быть», — цитирует Шепелева 7Дней.ru.
Несмотря на то, что Шепелев устанавливает определенные рамки, его совершенно не пугают шалости сына. Звезда экрана хвалит отпрыска за блестящий ум и старательную учебу.
Возможно, Платон даже получит спортивный разряд, ведь он занимается в школе олимпийского резерва.
Перед этим актриса Анна Хилькевич рассказала о состоянии здоровья своей дочери.
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Никита Кротов