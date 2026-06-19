Дмитрий Дюжев впервые прокомментировал результаты праймериз «Единой России»

19 июня 2026, 12:14

Дюжев посчитал 32-е место в праймериз «Единой России» хорошим результатом

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что считает свое 32-е место хорошим результатом в рамках предварительного голосования партии «Единая Россия».





В разговоре с «Газетой.Ru» звезда «Бригады» признался, что в следующий раз планирует лучше подготовиться к голосованию. Актер также поблагодарил партию за предоставление возможности всем россиянам попытаться изменить нашу страну к лучшему.





«Я попробовал. Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период. Надеюсь, что в будущем подготовлюсь более тщательно», — заявил Дюжев.