«Где секс – там украинка»: с кем Жан-Клод Ван Дамм изменял жене и почему запрещал любовнице от него рожать

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В начале 90-х годов звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм трижды выдвигался на премии MTV Movie Awards в категории «Самый желанный мужчина». До сих пор поклонницы по всему миру продолжают следить за личной жизнью артиста. О том, что известно о романах секс-символа расскажет «Радио 1».
Спад карьеры и наркотики
Снижение популярности Ван Дамма началось в 1996 году, когда он решил попробовать себя в роли режиссера, написав сценарий фильма «В поисках приключений». В итоге картина потерпела неудачу в прокате, а соавтор актера Фрэнк Дюк обвинял Ван Дамма в заимствовании идей.
Кроме неудачного проекта, актера в конце 90-х беспокоила также утрата популярности боевиков о единоборствах. Зрители искали новых героев, и Ван Дамм, застрявший в образе непобедимого кикбоксера, не мог продемонстрировать свои драматические способности. Более того, его проблемы с наркотиками, опоздания на съемки и конфликты с папарацци все больше отталкивали режиссеров, и фильмы с его участием стали менее востребованными.
«Начались проблемы в личной жизни, появилась тяга к алкоголю и запретным средствам. Я жил на наркотиках и таблетках. Практически все сцены боев и драк в моих фильмах снимались, когда я был под воздействием этих препаратов», — откровенничал о конце 90-х актер.
Пять свадеб и измены
Жан-Клод Ван Дамм (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
В 18 лет Жан-Клод впервые вступил в законный брак. Его избранницей стала эффектная брюнетка Мария Родригес, которая была старше его на семь лет, однако долго эти отношения не просуществовали. Однажды, подрабатывая в Америке на стройке, Ван Дамм увлекся дочкой своего босса Синтией Дердериан. Но вскоре, когда к актеру пришел успех с фильмом «Кровавый спорт», их отношения распались.
На одной из вечеринок Чака Норриса Ван Дамм встретил чемпионку-гладиаторшу Глэдис Португез. Они поженились, у них родились дети Кристофер и Бьянка, но вскоре их брак разрушила измена со стороны Жан-Клода.
Затем артист женился на модели Дарси Ляпьер и у них родился сын Николас. Однако, столкнувшись с карьерными трудностями и впав в депрессию, Ван Дамм вновь начал увлекаться наркотиками, что привело к расставанию.
Когда актер самостоятельно решил пройти курс лечения от своей зависимости, его навещала только Глэдис Португез. Их чувства вспыхнули с новой силой. Несмотря на то, что Жан-Клод называл Глэдис самой важной женщиной в своей жизни, это не уберегло его от новых ошибок: в Таиланде он встретил украинку Алену Каверину.
Роман с украинкой
Возлюбленная Ван Дамма А. Каверина во Франции (Фото: соцсети А. Кавериной)
Танцовщица Алена Каверина на 26 лет младше артиста. Сначала, во время путешествий с актером, она представляясь его переводчицей. Однако неоднозначные снимки, где они обнимаются, свидетельствовали о начале романтических отношений.
«Говорили, что его жена долгое время болела, может поэтому он изменял», «Где секс и измены в Голливуде – там обязательно украинка», – пишут комментаторы в социальных сетях.
Также появились слухи о том, что актер приобрел для своей пассии квартиру в Кривом Роге. При этом Ван Дамм не торопился расторгать брак с законной супругой. В 2016 году СМИ сообщали о том, что роман бельгийца с украинкой завершился в 2022 году, когда актер посетил Ужгород, поклонники заподозрили что-то неладное и предположили, что Ван Дамм прибыл навестить любовницу.
По слухам, Жан-Клод строго-настрого запретил украинке рожать ребенка. Якобы это было условие его жены Гладис Португез, заявившей, что еще один претендент на наследство Ван Дамма семье совсем ни к чему.
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