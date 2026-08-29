«Где там эта зазноба?»: Максима Галкина* заподозрили в измене Пугачёвой

29 августа 2026, 14:18

Телеведущая Бондарчук увидела намёки на измену в поведении Галкина* на пляже

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Шоумен и комик Максим Галкин* попал под подозрение в измене Алле Пугачёвой после публикации видео с пляжа, которое он выложил в личном блоге.





В записи, которой поделился Галкин*, он гуляет в плавках по песку, держит в руках кокос и улыбается оператору. Белорусская телеведущая Анна Бондарчук обратила внимание на игривый взгляд комика и предположила, что тот подаёт сигналы другой женщине.

«Кому Максим* посылает сигналы? Где там эта зазноба?» — написала Анна.