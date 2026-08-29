«Где там эта зазноба?»: Максима Галкина* заподозрили в измене Пугачёвой
Телеведущая Бондарчук увидела намёки на измену в поведении Галкина* на пляже
Шоумен и комик Максим Галкин* попал под подозрение в измене Алле Пугачёвой после публикации видео с пляжа, которое он выложил в личном блоге.
В записи, которой поделился Галкин*, он гуляет в плавках по песку, держит в руках кокос и улыбается оператору. Белорусская телеведущая Анна Бондарчук обратила внимание на игривый взгляд комика и предположила, что тот подаёт сигналы другой женщине.
«Кому Максим* посылает сигналы? Где там эта зазноба?» — написала Анна.Подписчики высмеяли внешний вид и поведение артиста: отметили непропорциональные ноги, неудачный выбор плавок и предположили, что Галкин* может быть в отчаянии. Некоторые иронично заметили, что он будто бы что-то потерял, и упрекнули его в отсутствии стыда и совести.
Отмечается, что врачи не рекомендуют 77-летней супруге комика долго находиться под открытым солнцем, поэтому артист наслаждается морем в одиночестве.