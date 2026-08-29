Елена Летучая опубликовала фото с ретро-велосипедом в закрытом купальнике
Телеведущая Елена Летучая опубликовала в личном блоге яркий кадр из своего недавнего летнего отпуска.
На снимке 47-летняя звезда сидит на ретро-велосипеде и демонстрирует стройную, подтянутую фигуру. Для этой поездки она выбрала закрытый купальник без лишних деталей и дополнила образ огромной соломенной шляпой, которая защищала её от солнца.
Подписчики мгновенно отреагировали на публикацию и развернули бурное обсуждение в комментариях. Многие пользователи обратили внимание на отличную физическую форму телеведущей. Это объясняется тем, что Елена регулярно проводит интенсивные тренировки и строго следит за питанием, чтобы поддерживать идеальные пропорции тела.
Ранее стало известно, что на Елену Летучую набросились с кулаками в стоматологии. Причиной стали съёмки «Нового Ревизорро».
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