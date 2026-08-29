Отар Кушанашвили заявил об отсутствии страха перед коллегами по шоу-бизнесу

29 августа 2026, 12:15

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Шоумен Отар Кушанашвили в своём блоге опубликовал пост, в котором заявил, что в современном шоу-бизнесе ему некого опасаться.





Журналист отметил, что человек, который четыре раза сталкивался со смертельной опасностью и на протяжении 25 лет встаёт в три часа ночи, вряд ли станет кого-либо бояться.

«Ну кто мне может представлять угрозу?» — спросил он.