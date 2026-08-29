Отар Кушанашвили заявил об отсутствии страха перед коллегами по шоу-бизнесу
Шоумен Отар Кушанашвили в своём блоге опубликовал пост, в котором заявил, что в современном шоу-бизнесе ему некого опасаться.
Журналист отметил, что человек, который четыре раза сталкивался со смертельной опасностью и на протяжении 25 лет встаёт в три часа ночи, вряд ли станет кого-либо бояться.
«Ну кто мне может представлять угрозу?» — спросил он.При этом Кушанашвили дал высокую оценку своей работе, назвав её «неистовой и очень качественной», добавив, что работает едва ли не лучше всех в стране. Кроме того, телеведущий сообщил о выходе выпуска шоу «Натальная карта» в конце сентября, где пообещал высказать всё, что думает о нынешних фаворитах, задним числом.
Ранее Отар Кушанашвили пристыдил Диму Билана за высокомерие. Он сравнил его манеру общения с поведением Ларисы Долиной.