Орбакайте судится с соседом-ювелиром из Майами из-за потопа в «пугачёвских» хоромах

29 августа 2026, 11:32

Орбакайте судится с соседом и ТСЖ в Майами из-за затопления квартиры Пугачёвой

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте судится с ювелиром из Майами и местным ТСЖ из-за затопления в элитной квартире, которую ей передала Алла Пугачёва. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка требует 50 тысяч долларов.