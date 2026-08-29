Орбакайте судится с соседом-ювелиром из Майами из-за потопа в «пугачёвских» хоромах
Кристина Орбакайте судится с ювелиром из Майами и местным ТСЖ из-за затопления в элитной квартире, которую ей передала Алла Пугачёва. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка требует 50 тысяч долларов.
Певица ведёт разбирательство с американским бизнесменом Альбертом Гадом уже более двух лет. В 2023 году сосед залил почти 300 квадратных метров в её квартире в комплексе «Маджестик тауэрс».
Кроме того, Орбакайте предъявляет претензии и управляющей компании — она считает, что та несёт ответственность за прорыв труб. В конце 2025 года стороны подписали мировое соглашение: они договорились устранить последствия потопа, после чего судебное дело закроют.
Апартаменты площадью с тремя комнатами и четырьмя ванными комнатами артистка получила в 2004 году от матери. 20 лет назад стоимость квартиры составляла два млн долларов, сейчас её цена достигает пяти млн. Ежегодные налоги в США обходятся владелице в 40 тыс. долларов.
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