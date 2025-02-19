«Где волшебный диван на Первом канале?»: Максим Галкин* поскандалил с подписчиками после концерта в Норвегии

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Максим Галкин* подготовил новую программу и начал с ней свой европейский тур. Минувшей ночью он опубликовал в соцсетях фрагменты видео, снятые на его шоу в четырёх городах – Осло, Мальме, Мадриде и Валенсии.
«Незабываемые гастроли! Спасибо моим зрителям в городах Испании, Швеции и Норвегии», – подписал пост юморист.Однако выяснилось, что поведение Галкина* не понравилось многим зрителям, которые высказали ему свои претензии в комментариях.
Одна из пользовательниц, Мария Странд, посетовала, что шоумен отказался брать цветы от поклонников после завершения концерта. Она подчеркнула, что многие ехали из Средней Норвегии, а это 10 часов в пути. Кто-то вообще прибыл на шоу из соседних стран. В итоге люди были очень расстроены, когда не дозвались артиста, чтобы вручить ему цветы. Сотрудники театра, которых попросили передать их, сначала были в растерянности, но в итоге отказали.
Галкин* попытался оправдаться, заявив, что никуда не уходил, ещё долго находился в зале, даже и жил в отеле поблизости.
«В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они ещё и с вами остались, как красивое воспоминание», – отметил юморист.Однако Мария осталась недовольна таким заявлением и уличила Максима во лжи. Она пришла к выводу, что он просто испугался брать цветы у поклонников из соображений безопасности, но добавила, что Норвегия – абсолютно безопасная страна.
Другая пользовательница, Галина Орлова, написала, что раньше Галкин* сидел себе спокойно на диване в первом ряду, а теперь мотается по странам и собирает копейки.
«Галина, ну если бы не вы, вечер был бы томным. Мне уже интересно, вот этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?», – задал риторический вопрос бывший ведущий шоу «Лучше всех!».Татьяна Вадомская заявила, что Галкин* спасал свои активы за рубежом, поэтому был вынужден поливать Россию грязью, чтобы его приняли на Западе. Однако пользовательнице соцсетей стало жалко Аллу Пугачёву, которой, по её словам, следовало бы спокойно дожить свой век в любви и почёте на Родине. Она задалась вопросом, неужели зарубежные активы стоят дороже совести.
«Какие активы? Подскажите? Может, я закопал и забыл? И где взять деньги за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах», – оскорбительно ответил артист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова