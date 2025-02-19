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«Где волшебный диван на Первом канале?»: Максим Галкин* поскандалил с подписчиками после концерта в Норвегии

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* подготовил новую программу и начал с ней свой европейский тур. Минувшей ночью он опубликовал в соцсетях фрагменты видео, снятые на его шоу в четырёх городах – Осло, Мальме, Мадриде и Валенсии.
«Незабываемые гастроли! Спасибо моим зрителям в городах Испании, Швеции и Норвегии», – подписал пост юморист.
Однако выяснилось, что поведение Галкина* не понравилось многим зрителям, которые высказали ему свои претензии в комментариях.

Одна из пользовательниц, Мария Странд, посетовала, что шоумен отказался брать цветы от поклонников после завершения концерта. Она подчеркнула, что многие ехали из Средней Норвегии, а это 10 часов в пути. Кто-то вообще прибыл на шоу из соседних стран. В итоге люди были очень расстроены, когда не дозвались артиста, чтобы вручить ему цветы. Сотрудники театра, которых попросили передать их, сначала были в растерянности, но в итоге отказали.

Галкин* попытался оправдаться, заявив, что никуда не уходил, ещё долго находился в зале, даже и жил в отеле поблизости.

«В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они ещё и с вами остались, как красивое воспоминание», – отметил юморист.
Однако Мария осталась недовольна таким заявлением и уличила Максима во лжи. Она пришла к выводу, что он просто испугался брать цветы у поклонников из соображений безопасности, но добавила, что Норвегия – абсолютно безопасная страна.

Другая пользовательница, Галина Орлова, написала, что раньше Галкин* сидел себе спокойно на диване в первом ряду, а теперь мотается по странам и собирает копейки.

«Галина, ну если бы не вы, вечер был бы томным. Мне уже интересно, вот этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?», – задал риторический вопрос бывший ведущий шоу «Лучше всех!».
Татьяна Вадомская заявила, что Галкин* спасал свои активы за рубежом, поэтому был вынужден поливать Россию грязью, чтобы его приняли на Западе. Однако пользовательнице соцсетей стало жалко Аллу Пугачёву, которой, по её словам, следовало бы спокойно дожить свой век в любви и почёте на Родине. Она задалась вопросом, неужели зарубежные активы стоят дороже совести.

«Какие активы? Подскажите? Может, я закопал и забыл? И где взять деньги за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах», – оскорбительно ответил артист.
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«Мало дерзости, много скуки»: Мария Миногарова и Александр Рогов возмутились стилю Анджелины Джоли на «Золотом глобусе»
Стилист Александр Рогов и модель Миногарова раскритиковали наряд Анджелины Джоли
20 февраля 2025, 07:55

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

Образ Анджелины Джоли вновь оценили, но на этот раз не в положительном свете. Наряд голливудской актрисы на одном из недавних мероприятий вызвал неоднозначную реакцию у модных критиков. Стилист Александр Рогов и модель Мария Миногарова в шоу «Обсуждение луков звезд» критично отнеслись к тому, на какой одежде остановилась Анджелина.
Бывшая жена Брэда Питта выбрала облегающее сверкающее платье от Alexander McQueen, дополнив его классическими черными лодочками. Макияж и укладка актрисы были сдержанными, что, по мнению экспертов, только усугубило ситуацию.

Миногарова призналась, что сначала сочла этот наряд одним из худших, что ей доводилось видеть, но узнав, какой бренд его создал, немного смягчила критику. Однако это не помешало ей назвать его «платьем для новогоднего корпоратива в Сызрани», пишет The Voice.

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

«Как из магазина нарядного женского платья», — сравнила Миногарова.
Рогов согласился с моделью и заявил, что Джоли буквально «убила» дизайнерскую задумку. По его словам, такой эффектный наряд требует дерзости, а не образа «тихой и скромной женщины».

Александр Рогов (Фото: кадр из видео Instagram* @alexandrrogov)

«Тут явно платье-высказывание... Зачем надевать его, если ты это платье никак не выносишь, не отрабатываешь?», — задал Рогов риторический вопрос.
Особенно возмутили стилиста туфли актрисы — на его взгляд, они совершенно не вписывались в образ.

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

А вот сама Анджелины Джоли выразила чрезвычайное довольство выбранной одеждой в интервью с Entertainment Tonight (ET) на «Золотом Глобусе» (2025). Она назвала туфли более удобными, чем они кажутся на первый взгляд, и отметила, что дети положительно оценили «наряд мамы перед выходом из дома».

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«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#женщины
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#стилист
#шоу-бизнес
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«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова заступилась за Пинчук после хейта на новость о разводе
20 февраля 2025, 06:28

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с их ребенком (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Новости о разводе Ирины Пинчук стали неожиданностью для поклонников, ведь всего за неделю до «переломного момента» она с мужем Араем Чобаняном выглядела счастливой на вечеринке в честь своего 30-летия. Однако за этим скрывалась личная трагедия — телезвезда узнала о предательстве супруга, после чего решила поставить точку в отношениях. Вместо сочувствия в сети на нее обрушился шквал критики, но за Ирину вступилась коллега по «Дому-2» Надежда Ермакова.
Ирина Пинчук заявила о разрыве после того, как страницу Чобаняна взломали хакеры. В сеть попала информация, которая раскрыла его измены. Сначала Пинчук защищала мужа, но, увидев переписки, в которых он проявлял интерес к другим женщинам, не стала терпеть обман и публично заявила о разводе.

«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — призналась она в соцсети.
Однако часть аудитории восприняла это не как искреннее признание, а как способ привлечь внимание.

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не смогла остаться в стороне и встала на защиту мамы двух детей. Она уверена, что человек, переживающий такой сложный период, не станет использовать свою боль ради хайпа.

«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна
«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

«Скорее, она до последнего держалась, чтобы на дне рождения не вываливать на близких боль и грязь. По-женски очень жаль, что ее мужчина так себя ведет, не ценит, не бережет», — сказала Ермакова.
Телезвезда осудила злые комментарии, отметив, что многие из них пишут женщины, которые самоутверждаются за чужой счет.

Надежда Ермакова (Фото: Instagram* @ermakovan)

«Казалось бы, неприятная ситуация... Но нет, «сама виновата», «так тебе и надо за Африкантову» и это самое безобидное, что сейчас на нее льется! Почему? Не дай Бог каждому оказаться на ее месте сейчас. Это же больно, мерзко!», — указала Надежда.
Она напомнила, что поддержка в такие моменты важнее всего, а осуждение и оскорбления лишь усугубляют ситуацию.

В то же время сам Чобанян никаких четких объяснений о слитых переписках не дал. Недавно выйдя в сеть, он опубликовал историю со странным содержанием, не вдаваясь в подробности.

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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#юбилей
#женщины
#мужчина
#поддержка
#мама
#хакеры
#развод
#отношения
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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни
Актриса Женя Малахова со слезами рассказала о смерти мачехи и других тяготах жизни
20 февраля 2025, 05:54

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Российская актриса, певица и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова откровенно призналась подписчикам в соцсетях, что последние годы дались ей непросто. Актриса рассказала о тяжелой утрате мачехи, заменившей ей мать, и о том, как трудно всегда быть сильной.
В личном блоге 36-летняя актриса призналась, что потеряла очень близкого человека — мачеху, ставшую ей второй мамой. Трагедия случилась, когда женщина ждала второго ребенка. Женя не позволяла себе плакать, боялась, что горе скажется на малыше.

«Я устала, устала быть сильной. Всегда так кажется, что ты такой весь успешный, все у тебя классно, а на самом деле ты такой же, как и все, и у всех бывают проблемы. А мне всегда так неудобно показывать, что у меня тоже что-то бывает…», — рассказала Малахова.
По ее словам актрисы, окружающие воспринимают ее как успешную и сильную женщину, которая всегда помогает другим. Но в сложные моменты рядом не оказалось никого, кто бы понял, что поддержка нужна и ей.

Женя Малахова (Фото: скриншот видео Instagram* @malahovajenya)

Многие подписчики отметили, что испытывали похожие чувства. Когда у знакомых сложилось о тебе определенное впечатление, бывает сложно и даже стыдно его «рушить». В целом, аудитория отозвалась положительно, не принижая девушку за «излишнюю эмоциональность», а, наоборот, поблагодарив за искренность в словах и чувствах.

«Директ разрывается от ваших историй… Я рада, что кто-то увидел в этом видео себя. Вместе мы поймём, что не одиноки… Мне стало легче», — подписала актриса в посте, видя реакцию людей на откровения.

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Малахова редко говорит о личном, но недавно также призналась, что знает об абьюзивных отношениях не понаслышке. Она рассказала, что встречалась с мужчиной, который не мог принять успех женщины, и сделала для себя важные выводы.

«Мне очень повезло с мужем, он поддерживает меня во всем. Даже тогда, когда я в себя не верю, — он верит. Но есть мужчины, которые не выносят того, что женщина может быть интереснее, красивее, успешнее. Они считают, что без них женщина ничего не добьется!», — поделилась опытом она.
Бывшая солистка группы Reflex добавила, что очень благодарна тем людям, которые поддерживали ее в личной жизни, либо же на пути к карьере. С ее точки зрения мужчина, который вечно одергивает женщину — жалкий и неуверенный в себе. Ведь настоящий партнер будет рад, что его любимая сияет.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#трагедия
#женщина
#жизнь
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#певица
#актриса
#поддержка
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Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»
Блогер Печерская с советами не спать с «бедными» мужчинами вышла в «Пусть Говорят»
20 февраля 2025, 04:17

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».
Несколько лет назад блогерша заявила, что мужчина с зарплатой ниже 50 тысяч рублей «не должен размножаться». Конечно, в интернете такая рекомендация вызвала негодование. Ведь, по логике Печерской, ценность партнера для девушек оценивается в первую очередь по материальному признаку.

Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».

Юлия Печерская (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят», эпизод 1)

19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.

Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.

Юлия Печерская (Фото: Instagram* @love_trener)

Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.

«Ориентирую на мужчин с доходом от 300 тысяч. Тех, кто меньше этой суммы — это уровень для дур, которые себя на помойке нашли, нам с вами это не подходит», — говорила Печерская, подчеркивая, что ее тренинг создан для тарелочниц.
В соцсетях действительно существует такой термин – «тарелочницы». Этим словом называют ухоженных девушек, которые стремятся жить за счет партнеров.

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«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

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