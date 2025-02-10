«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».
Станислав Садальский (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».
Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Станислав Садальский (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».
«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.
Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова