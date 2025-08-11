Регина Тодоренко купила семейный Mercedes за 14 миллионов рублей
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как подбирала автомобиль для своей увеличившейся семьи — и чуть не остановилась на варианте с автобусом.
По словам Регины, она хотела максимально просторную машину, чтобы в ней уместились чемоданы, коляски, собаки, дети, подруги, муж, «ещё дети и ещё чемоданы».
Однако автобус пришлось исключить — для него требуются права другой категории. Вторым вариантом стал Chevrolet Express, но интерьер в стиле 90-х и слишком высокая крыша, мешающая въезду в большинство подземных парковок, сделали его непрактичным выбором.
В итоге телеведущая приобрела Mercedes V-класса почти за 14 миллионов рублей.
«Пока мои подруги с подросшими детьми покупают для своей сумочки Bentley, я радуюсь, как ребёнок, своей вместительной лошадке!», — призналась Тодоренко.
