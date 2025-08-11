Регина Тодоренко купила семейный Mercedes за 14 миллионов рублей

11 августа 2025, 14:11

Телеведущая Тодоренко выбрала авто за 14 млн рублей после долгих поисков

Регина Тодоренко (Фото: Telegram / @todorenkoregina)

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как подбирала автомобиль для своей увеличившейся семьи — и чуть не остановилась на варианте с автобусом.