«Где я возьму столько денег?!»: певица Солнце о продвижении своих песен

19 ноября 2025, 15:49

Певица Ольга Солнце рассказала, как раньше приходилось платить за ротацию клипов

Ольга Солнце (Фото: Instagram* / @solntcezvezda)

Певица Ольга Солнце вспомнила, как ради музыкального успеха ей приходилось много работать, искать продюсеров и даже участвовать в телестройке, чтобы продвинуть свои песни. Об этом сообщает Леди Mail.





По словам артистки, сейчас ситуация сильно изменилась благодаря соцсетям.





«Сейчас благодаря соцсетям артистом при наличии таланта может стать каждый. Записывай песни, снимай клипы, выкладывай их в своем блоге, и придёт время, когда тебя заметят. И, что важно, никому ничего не надо платить. А то, помню, была в ужасе, когда лет восемнадцать назад мой клип на песню "Город тихо спит" попал в ротацию одного музыкального канала, мне прямым текстом сказали: "Если хочешь, чтобы он и дальше оставался в топе —плати". И сумма была астрономическая… По мне, очень странная схема: очевидно, что я ещё не зарабатываю музыкой, где я возьму столько денег для её продвижения?!» — поделилась Солнце в беседе с Леди Mail.