«Мы уже два года женаты»: Марат Башаров рассказал о тайной свадьбе с актрисой

Марат Башаров подтвердил тайную свадьбу с Асей Борисовой
Марат Башаров (Фото: Instagram* / @marabash1)

Марат Башаров прокомментировал слухи о своей тайной свадьбе с актрисой Асей Борисовой. Об этом сообщает Super.



Ранее сама Борисова в беседе с журналистами намекнула на узаконивание отношений, но не раскрывала никаких деталей.

Однако в разговоре с корреспондентом Башаров признался, что они с Борисовой расписались уже давно.

«Мы уже два года женаты», — коротко сообщил актёр.
Пара познакомилась в театре, и именно там Башаров впервые заметил Борисову. По его словам, просто подойти и заговорить было слишком банально, поэтому он придумал хитрость: устроил совместную рыбалку, подговорив коллег и продюсера Аси, чтобы она обязательно пришла.

Башаров и Борисова предпочитают жить без лишнего шума и внимания к личной жизни, поэтому подробности свадьбы остаются скрытыми.

