«Мы уже два года женаты»: Марат Башаров рассказал о тайной свадьбе с актрисой

19 ноября 2025, 15:23

Марат Башаров подтвердил тайную свадьбу с Асей Борисовой

Марат Башаров (Фото: Instagram* / @marabash1)

Марат Башаров прокомментировал слухи о своей тайной свадьбе с актрисой Асей Борисовой. Об этом сообщает Super.





Ранее сама Борисова в беседе с журналистами намекнула на узаконивание отношений, но не раскрывала никаких деталей.



Однако в разговоре с корреспондентом Башаров признался, что они с Борисовой расписались уже давно.





«Мы уже два года женаты», — коротко сообщил актёр.