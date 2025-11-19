«Мы уже два года женаты»: Марат Башаров рассказал о тайной свадьбе с актрисой
Марат Башаров подтвердил тайную свадьбу с Асей Борисовой
Марат Башаров прокомментировал слухи о своей тайной свадьбе с актрисой Асей Борисовой. Об этом сообщает Super.
Ранее сама Борисова в беседе с журналистами намекнула на узаконивание отношений, но не раскрывала никаких деталей.
Однако в разговоре с корреспондентом Башаров признался, что они с Борисовой расписались уже давно.
«Мы уже два года женаты», — коротко сообщил актёр.Пара познакомилась в театре, и именно там Башаров впервые заметил Борисову. По его словам, просто подойти и заговорить было слишком банально, поэтому он придумал хитрость: устроил совместную рыбалку, подговорив коллег и продюсера Аси, чтобы она обязательно пришла.
Башаров и Борисова предпочитают жить без лишнего шума и внимания к личной жизни, поэтому подробности свадьбы остаются скрытыми.