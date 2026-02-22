Ляйсан Утяшева впервые показала лицо дочери

22 февраля 2026, 19:37

Ляйсан Утяшева перестала скрывать внешность 10-летней дочери

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева впервые показала лицо своей 10-летней дочери Софии.





Ранее она вместе с супругом, шоуменом Павлом Волей, принципиально скрывала внешность детей — в соцсетях появлялись лишь фото со спины или кадры, где лица были частично закрыты.



Звёздная пара объясняла такую позицию желанием уберечь наследников от лишнего внимания и публичных обсуждений. Однако теперь Утяшева решила сделать исключение и поделилась семейными кадрами во время отдыха.

Ляйсан Утяшева с дочерью (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

«Пока папа с Робертом заняты своими мужскими делами, мы с Софией решили погреться три денечка на солнышке. Хороших всем выходных, обнимаем», — написала она под публикацией.