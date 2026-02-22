Ляйсан Утяшева впервые показала лицо дочери
Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева впервые показала лицо своей 10-летней дочери Софии.
Ранее она вместе с супругом, шоуменом Павлом Волей, принципиально скрывала внешность детей — в соцсетях появлялись лишь фото со спины или кадры, где лица были частично закрыты.
Звёздная пара объясняла такую позицию желанием уберечь наследников от лишнего внимания и публичных обсуждений. Однако теперь Утяшева решила сделать исключение и поделилась семейными кадрами во время отдыха.
«Пока папа с Робертом заняты своими мужскими делами, мы с Софией решили погреться три денечка на солнышке. Хороших всем выходных, обнимаем», — написала она под публикацией.Поклонники тут же начали обсуждать, на кого больше похожа девочка — на маму или на папу, засыпав комментарии комплиментами и тёплыми реакциями.