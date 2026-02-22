«Не наказание»: Роза Сябитова объяснила, почему счастлива в одиночестве
Роза Сябитова назвала период одиночества долгожданной передышкой
Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова откровенно рассказала в соцсетях о своём отношении к одиночеству и призналась, что сейчас чувствует себя по-настоящему комфортно без отношений.
По словам Сябитовой, общество по-разному воспринимает её личную жизнь. Одни жалеют её, считая, что женщина «в возрасте» обязательно должна иметь рядом мужчину — опору и поддержку. Другие, наоборот, критикуют телеведущую за то, что она не стремится активно искать партнёра.
Сама же звезда уверена: её нынешний образ жизни — это не повод для сочувствия, а осознанный выбор.
«Для меня мой образ жизни — не наказание, а долгожданная передышка, жить для себя», — написала она в своём Telegram-канале.Сябитова отметила, что впервые за долгое время может сосредоточиться на собственных желаниях, отдыхе и внутреннем состоянии, не подстраиваясь под другого человека. В завершение публикации телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом, предложив задуматься, чем является одиночество лично для них — наказанием, временной паузой или дорогой к себе.
Пост вызвал активное обсуждение: одни поддержали позицию телеведущей, назвав одиночество возможностью для личного роста, другие признались, что всё же воспринимают его как испытание.