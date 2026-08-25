«Летит на небо»: Звезды «Уральских пельменей» сообщила о гибели любимца

25 августа 2026, 12:54

Илана Дылдина сообщила о гибели своей собаки после нападения овчарки

Илана Дылдина (Фото: Instagram* @ilana7788)

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина потеряла своего йоркширского терьера по кличке Клёпа. В личном блоге артистка рассказала, что собака погибла от полученных травм после столкновения с овчаркой во время прогулки.





В момент нападения Дылдина пыталась защитить любимца и сама получила травму руки. После инцидента она отвезла Клёпу в клинику, где питомца прооперировали. Всё это время актриса держала подписчиков в курсе состояния собаки. Поклонники вместе с ней надеялись на выздоровление, но, к сожалению, спасти животное не вышло.

«Клёпы (Клеопатры) больше нет с нами... Сегодня в 9:15 утра её не стало... Летит на небо наш лучезарный ангел. Спасибо тебе за шесть лет, что была с нами, за то, что защитила меня и весь удар взяла на себя, за то, что была самым добрым существом на планете и всем давала почесать пузо и всех целовала... мы тебя очень любим! Ты всегда будешь в нашем сердце», — написала артистка.