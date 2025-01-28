«Гель мигрировал в усы»: Звезда «Дома-2» Виктория Романец стремится к естественности

Виктория Романец (Фото: соцсети)
Звезда «Дома-2» Виктория Романец сообщила, что 2025 год станет для нее годом трансформации и начать она планирует с внешности. Для начала девушка хочет свести татуировки, убрать гель из губ, чтобы закачать новый, похудеть и сделать новую грудь.
По словам Романец, первым делом она хочет убрать с тела все татуировки, так как для нее это является «лютейшим моветоном». После этого она планирует убрать гель из губ.
Еще через два-три месяца Романец планирует переделать грудь, а перед этим ей необходимо похудеть, чтобы привести кожу в порядок.
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«В четверг лонгидазой убираю губы. У меня гель мигрировал в усы. От этого никто не застрахован... Позже, конечно, сделаю другую форму, не такую объемную, как сейчас», — поделилась Виктория своими планами с подписчиками в соцсети.
Еще через два-три месяца Романец планирует переделать грудь, а перед этим ей необходимо похудеть, чтобы привести кожу в порядок.
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Элина Позднякова