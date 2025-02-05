«Я был женат, геморрой знатный»: Иван Жидков пожаловался на Татьяну Арнтгольц

Иван Жидков (фото: соцсети)
Актёр Иван Жидков вспомнил брак с Татьяной Арнтгольц. По его словам, он ни шагу не мог ступить без согласия жены.
Иван и Татьяна расстались 12 лет назад. В браке родилась дочь Мария, которой сейчас 15 лет. Актёр вспомнил совместную жизнь с артисткой.
Актёр отметил, что понимает желание женщин иметь гарантии и ощущение безопасности. Однако для него важнее не штамп в паспорте, а надёжный человек рядом. Поэтому он призвал внимательнее выбирать себе партнёра.
Также Жидков ответил на вопросы поклонников. Его спросили, кто должен платить в отношениях. По мнению актёра, финансовую часть на себя должен возлагать мужчина, поскольку выглядит довольно странно, если парень попросит оплатить пополам, например, совместный отпуск.
Затем Ивана спросили об употреблении спиртного. Выяснилось, что он не пил уже очень давно и даже забыл вкус алкоголя.
Напомним, что в конце 2024 года Жидков объявил о подготовке к свадьбе. Избранницей актёра стала Мария, которая младше его на 17 лет. Будущие супруги познакомились в Ростове-на-Дону, где проходили съёмки сериала «Зеркало лжи». В перерыве между работой Иван пришёл в салон красоты, где работала девушка.
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«Я был женат, геморрой знатный, я вам скажу. Ни шагу без нотариально заверенного согласия "супруги" (слово-то какое унылое)», – написал Жидков в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что понимает желание женщин иметь гарантии и ощущение безопасности. Однако для него важнее не штамп в паспорте, а надёжный человек рядом. Поэтому он призвал внимательнее выбирать себе партнёра.
Также Жидков ответил на вопросы поклонников. Его спросили, кто должен платить в отношениях. По мнению актёра, финансовую часть на себя должен возлагать мужчина, поскольку выглядит довольно странно, если парень попросит оплатить пополам, например, совместный отпуск.
Затем Ивана спросили об употреблении спиртного. Выяснилось, что он не пил уже очень давно и даже забыл вкус алкоголя.
Напомним, что в конце 2024 года Жидков объявил о подготовке к свадьбе. Избранницей актёра стала Мария, которая младше его на 17 лет. Будущие супруги познакомились в Ростове-на-Дону, где проходили съёмки сериала «Зеркало лжи». В перерыве между работой Иван пришёл в салон красоты, где работала девушка.
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Анастасия Чинкова