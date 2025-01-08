Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний

Земфира Рамазанова* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Иноагент Земфира* воздержалась от каких-либо политических высказываний во время концерта в Дубае. Это могло стоить ей отмены выступления, штрафа и последующего запрета на въезд в Объединённые Арабские Эмираты.
Певица выступила вчера, 7 января, в концертном зале Coca-Cola Arena, передаёт телеграм-канал Mash. И на удивление вышло скромно и ровно: никаких привычных жёлто-синих флагов, плакатов, вызывающего общения и политических лозунгов. Певица ограничилась лаконичным приветствием, поздравлением с Новым годом и Рождеством, а также аккуратной, политкорректной и выдержанной строчкой, мол, вот мы собрались здесь: люди из России и постсоветских стран, до чего же хорошо. Дальше начала петь.
Как рассказали Mash источники из окружения организаторов выступления, перед концертом с Земфирой серьёзно поговорили: напомнили о случаях Галкина* и Сердючки, пригрозили санкциями и проблемами со въездом в страну и штрафом. Зрителям запретили приносить флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких выкриков и провокаций. Охрана внимательно работала и наблюдала за происходящим во время всего мероприятия, поэтому всё прошло как по маслу и без эксцессов.
Ранее из-за похожих политических ужимок иноагента Галкина* оштрафовали на 100 тысяч дирхам. Иноагент Оксимирон* попал под проверку, а Сердючке и вовсе закрыли въезд в страну.
Читайте также:
ФНС России ликвидирует «Родину» Земфиры*
Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры*
Земфира* обратилась в Верховный суд
* Признан(а) иноагентом в РФ
Как рассказали Mash источники из окружения организаторов выступления, перед концертом с Земфирой серьёзно поговорили: напомнили о случаях Галкина* и Сердючки, пригрозили санкциями и проблемами со въездом в страну и штрафом. Зрителям запретили приносить флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких выкриков и провокаций. Охрана внимательно работала и наблюдала за происходящим во время всего мероприятия, поэтому всё прошло как по маслу и без эксцессов.
Ранее из-за похожих политических ужимок иноагента Галкина* оштрафовали на 100 тысяч дирхам. Иноагент Оксимирон* попал под проверку, а Сердючке и вовсе закрыли въезд в страну.
Читайте также:
ФНС России ликвидирует «Родину» Земфиры*
Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры*
Земфира* обратилась в Верховный суд
* Признан(а) иноагентом в РФ
Александр Бойцов