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Герой популярных интернет-мемов Николай Василенко впервые рассказал о личной жизни

Герой мемов Николай Василенко впервые высказался о личной жизни
Николай Василенко (фото: Instagram* @nikolay_anatolievich_vasilenko)

Николай Василенко (фото: Instagram* @nikolay_anatolievich_vasilenko)

Новый выпуск шоу «Вопрос ребром» выдался особенным: участником стал популярный блогер, звезда интернет-мемов Николай Василенко. Российским пользователям мужчина полюбился благодаря своей лучезарной улыбке и позитивному отношению к жизни. В шоу Басты он впервые рассказал о личной жизни.
Василенко отметил, что его улыбка – это дар природы, человеческое качество, а не часть образа. Блогер вспомнил, что порой ему доставалось от недоброжелателей из-за своего позитива.

Николай также высказался о личной жизни. Блогер отметил, что несколько лет назад поставил перед собой цель – «сделать что-то такое для человечества, написать какое-то такое слово, чтобы человеку стало легче жить хотя бы на какой-то промежуток времени». Эта задача настолько завлекла Василенко, что он отодвинул любовные отношения на второй план.

Звезда интернет-мемов подчеркнул, что был женат дважды. Оба брака были счастливыми, но им суждено было завершиться. Со временем, как отметил Василенко, он, по всей видимости, разучился любить и очерствел, поэтому сейчас не состоит в романтических отношениях.

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Психолог рассказала, смогут ли Нюша и Егор Крид возобновить отношения
Психолог Сальникова: Нюша и Егор Крид могут построить удачные отношения
05 марта 2025, 12:16

Певица Нюша (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)

Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой сообщила, что не исключает возобновление отношений с Егором Кридом.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возобновление отношений спустя время — нормальное явление, и здесь важно не поддаться стереотипным мыслям о том, что люди не меняются или нельзя входить дважды в одну реку.

«Эти мысли у нас как норма и истина, но это не правда. Если вы посмотрите на 15-летнего себя, 20-летнего и 30-летнего себя, то точно сможете сказать, что поменялись. То же самое про партнера. Все меняются, но кто-то медленнее, кто-то быстрее. Может, меняются не в ту сторону, в которую нам бы хотелось. Соответственно, ваши отношения спустя несколько лет могут поменяться. Не сто процентов, но могут», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, люди ошибочно следуют правилам о том, что нельзя дважды строить отношения с человеком, с которым когда-то не получилось.

«Если мы посмотрим по фактам, то увидим множество пар, которые долго живут вместе, уже соединив отношения во второй раз. Можно ли строить отношения с человеком второй раз? — да», — заключила психолог.

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«Каждый день мог стать последним»: Актёр Владимир Сычёв рассказал о жизни в 90-е
Актёр Владимир Сычёв рассказал о нелёгкой жизни в 90-е годы
05 марта 2025, 12:11

Владимир Сычёв (Фото: Телеграм @SychevActor)

Начинавший со съёмок в «Ералаше» Владимир Сычёв на сегодняшний день — успешный, узнаваемый и востребованный актёр. Однако он признаётся, что творческого прорыва в его жизни могло бы и не случиться, если бы в 90-е годы вовремя не свернул с «кривой дорожки».
Артиста стали узнавать в 2014 году, когда на экраны вышел сериал «Физрук», в котором он блистательно исполнил роль Психа, напоминает издание StarHit. До этого Сычёва считали «королём эпизода», а после такого успеха стали приглашать в проекты на главные роли.

Сейчас на ТНТ стартовал сериал «Афродеревня», в котором актёр играет Анатолия Столбова — главу деревни Рузское. Сюжет построен на особенностях сельского быта. Артист признаётся, что с деревенской стороной жизни он хорошо знаком, так как когда у него родилась первая дочь, они всей семьёй перебрались за город и живут там уже десять лет.

Что касается прошлого, то Сычёв не скрывает, что был связан с криминалом, хотя и не гордится этим, конечно. По его словам, в 90-е годы прошлого века он жил порой так, что каждый день мог оказаться последним.

«В то время я поступил на первый курс ГИТИСа, а потом женился — и денег не всегда хватало. Все знакомые тогда начинали двигаться в эту сторону, поэтому я между репетициями ездил к себе в Кунцево и собирал себе крепкую «команду» из боксеров — это был мой, так сказать, коллектив. Однажды я стоял между жизнью и смертью. Как-то знакомые позвали меня на сходку в Люберцы. А у меня спектакль — я не мог и ребят своих не отпустил. А потом машины той компании нашли расстрелянными, все они пропали без вести», — вспоминал актёр.

Фото: istockphoto/Shutter2U

Он даже считал тогда актёрство своим второстепенным хобби и собирался продолжать криминальный путь.

«В 90-е у меня все было хорошо в плане финансов, на третьем курсе я даже купил себе иномарку. Думал, что буду продолжать этот путь, раз стал набирать обороты, причем серьезные», — признаётся Сычёв.

То, что он продолжал учиться в ГИТИСе, было достаточно уникальной ситуацией. Артист вспомнил забавный случай, когда к его «старшему товарищу», криминальному авторитету, пришёл кто-то из «братвы» и сказал: «Он у тебя, оказывается, артист, студент ещё, а на "стрелках" нас жизни учит!».

За то, что ему удалось свернуть с криминального пути, Владимир Сычёв благодарит свою супругу Алесю и... свою актёрскую профессию.

«Мне помогла жена Алеся. Сказала, что не хочет быть замужем за бандитом. А я тогда думал, что особо ничего и не умею больше. Но все-таки поехал на «Мосфильм» и встал на учет в актерское агентство. Через месяц мне позвонили из команды фильма «ДМБ». Кстати, режиссер картины Рома Качанов тоже из Кунцева и знал меня очень хорошо», — рассказал артист.

Владимир Сычёв в роли Столбова в сериале «Афродеревня» (Фото: Телеграм @SychevActor)

По его словам, Качанов очень удивился, когда увидел фотографию местного кунцевского «авторитета» в базе киностудии.

«Рома даже воскликнул: "Ты же у нас главный гангстер!" — с улыбкой сказал актёр.

«В тот период мы все каждый день жили в зоне риска. Каждый день мог закончиться очень плачевно, поэтому я всегда говорю, что в этом нет романтики. Понимаешь это с возрастом. Пускай ни у кого в жизни не будет и мысли о том, чтобы пройти такой путь», — уже совершенно серьёзно заключил Владимир Сычёв.

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#криминал
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«Я осталась без работы»: Клава Кока сделала заявление на шоу «Один в один»
Клава Кока пошутила о потере работы после выступления Валерии Ланской
05 марта 2025, 12:07

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Певица стала ведущей популярного шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия» вместе с Николаем Басковым. В каждом выпуске Клава Кока демонстрирует прекрасное чувство юмора и активно поддерживает участников.
Однако не обходится без курьёзов. В новом выпуске, который выйдет на экраны в пятницу в 21:30, актриса Валерия Ланская перевоплотилась в Клаву Коку.

«Я походу осталась без работы. Я в шоке, как ты выучила всю эту хореографию… Мне так понравилось, я вообще думала, что вдруг я как-то ревностно отнесусь, а я точно поняла, что Клав много не бывает», – отреагировала Кока на выступление артистки.
Басков также остался в восторге от выступления Ланской. Певец растаял, стоя между реальной Клавой и актрисой, перевоплотившейся в неё.

«Идите сюда, вы мне две очень нравитесь! Это очень дорого! Я понял, почему я раньше был такой несчастливый, потому что у меня была одна Клава, а сейчас две!», – эмоционально отметил Басков, слова которого приводит StarHit.
В данный момент за победу в шоу борются 10 знаменитостей, в числе которых пока нет Валерии Ланской. Однако, судя по восторженным отзывам жюри, она в ближайшее время может тоже сможет претендовать на победу.

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#шоу
#музыка
#телевидение
#шоу-бизнес
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«А-ля P.Diddy»: Яна Рудковская шокирована рассказами жертв Оксимирона*, обвиняемого в педофилии
Яна Рудковская шокирована рассказами жертв обвиняемого в педофилии Оксимирона*
05 марта 2025, 11:36

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яна Рудковская не прошла мимо скандала вокруг рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*) , которого обвинили в растлении несовершеннолетних. Жертвы стали гостями свежего выпуска подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой, в котором подробно рассказали о взаимоотношениях с музыкантом.
Одна из них, Виктория Кучак, познакомилась с Мироном в соцсетях, когда ей было 13-14 лет. На протяжении трёх лет они общались, а затем Оксимирон*, по словам девушки, изнасиловал её на своём концерте. Тогда Виктории было 16 лет.

Другая героиня подкаста, Виктория Михайлова, заявила, что Федоров открыто намекал на действия сексуального характера и требовал присылать ему интимные фото. Тогда девушка училась в 9 классе.

Рудковская отметила, что ей противно читать об этом. Она подчеркнула, что публика не ждёт высокоморального поведения от рэперов, поэтому на многое закрывает глаза. А исполнители, пользуясь этим, в какой-то момент переходят границы дозволенного.

«От многочисленных скандальных реперов а-ля P.Diddy (разных масштабов) требуется только не бить и не насиловать женщин и детей. И даже с этим минимумом некоторые не справляются! Очень актуальна песня Кендрика Ламара про Дрейка и у нас тоже… Рэпера и иноагента Оксимирона* сразу трое девушек обвинили в домогательствах и изнасиловании в период с 2008 по 2013 годы. Вика, Вера и ещё одна Вика рассказали на подкасте, что в момент знакомства с музыкантом им было по 13 и 15 лет. Он звал девочек на свои концерты, тусовки, просил отправлять интимные фото и принуждал к сексу. Это как?!», – написала продюсер в своём Telegram-канале.
Оксимирон* пока не комментировал обвинения в свой адрес.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Сергею Бурунову грозит арест банковских счетов из-за долга в 10 млн рублей перед налоговой
Сергею Бурунову грозит арест счетов из-за долга перед налоговой
05 марта 2025, 11:29

Сергей Бурунов (фото: Telegram @sergeyburunovofficial)

У Сергея Бурунова возникли проблемы с Федеральной налоговой службой (ФНС). Актёр задолжал крупную сумму по налогам.
Артист очень востребован в профессии и, казалось бы, у него не должно быть никаких проблем с финансами. Однако, забыв вовремя оплатить налоги, Бурунов накопил внушительный долг, который в настоящее время составляет 10 824 000 рублей.

Сотрудники ФНС направили актёру предупреждение о возможных последствиях неуплаты налогов. Теперь Бурунову грозит блокировка банковских счетов.

На комедийного актёра оформлено одно ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в проектах, участие в телепрограммах, рекламу и проведение мероприятий. Если Бурунов не погасит долги в ближайшее время, то в отношении него будет заведено исполнительное производство. Также ему могут запретить выезд за границу.

Кроме того, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» владеет автомобилем BMW X5, за которым числятся девять неоплаченных штрафов. Все они были выписаны в марте этого года, в основном за превышение скорости.

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