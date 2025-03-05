Герой популярных интернет-мемов Николай Василенко впервые рассказал о личной жизни

Николай Василенко (фото: Instagram* @nikolay_anatolievich_vasilenko)
Новый выпуск шоу «Вопрос ребром» выдался особенным: участником стал популярный блогер, звезда интернет-мемов Николай Василенко. Российским пользователям мужчина полюбился благодаря своей лучезарной улыбке и позитивному отношению к жизни. В шоу Басты он впервые рассказал о личной жизни.
Василенко отметил, что его улыбка – это дар природы, человеческое качество, а не часть образа. Блогер вспомнил, что порой ему доставалось от недоброжелателей из-за своего позитива.
Николай также высказался о личной жизни. Блогер отметил, что несколько лет назад поставил перед собой цель – «сделать что-то такое для человечества, написать какое-то такое слово, чтобы человеку стало легче жить хотя бы на какой-то промежуток времени». Эта задача настолько завлекла Василенко, что он отодвинул любовные отношения на второй план.
Звезда интернет-мемов подчеркнул, что был женат дважды. Оба брака были счастливыми, но им суждено было завершиться. Со временем, как отметил Василенко, он, по всей видимости, разучился любить и очерствел, поэтому сейчас не состоит в романтических отношениях.
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*запрещён в РФ
**признан Минюстом РФ иноагентом
Николай также высказался о личной жизни. Блогер отметил, что несколько лет назад поставил перед собой цель – «сделать что-то такое для человечества, написать какое-то такое слово, чтобы человеку стало легче жить хотя бы на какой-то промежуток времени». Эта задача настолько завлекла Василенко, что он отодвинул любовные отношения на второй план.
Звезда интернет-мемов подчеркнул, что был женат дважды. Оба брака были счастливыми, но им суждено было завершиться. Со временем, как отметил Василенко, он, по всей видимости, разучился любить и очерствел, поэтому сейчас не состоит в романтических отношениях.
Читайте также:
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*запрещён в РФ
**признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова