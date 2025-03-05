Герой популярных интернет-мемов Николай Василенко впервые рассказал о личной жизни

Начинавший со съёмок в «Ералаше» Владимир Сычёв на сегодняшний день — успешный, узнаваемый и востребованный актёр. Однако он признаётся, что творческого прорыва в его жизни могло бы и не случиться, если бы в 90-е годы вовремя не свернул с «кривой дорожки».