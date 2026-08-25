«Это перебор»: Экс-любовница Романа Товстика ответила на обвинения в воровстве
Мария Эстер-Трубицына отвергла версию о хищении цепочки у Елены Товстик
Спортсменка Мария Эстер-Трубицына высказалась по поводу обвинений в краже, которые предъявила ей бывшая подруга Елена Товстик — экс-супруга предпринимателя Романа Товстика. Свою позицию она представила в новом выпуске программы «Осторожно, Собчак».
О разногласиях между Эстер-Трубицыной и семьёй Товстиков заговорили в 2025 году — в период бракоразводного процесса пары.
Тогда Елена заявляла, что Мария якобы обращалась к ней за деньгами на запрещённые вещества и украла у неё украшение. В беседе с Ксенией Собчак Эстер-Трубицына отвергла все обвинения в хищении вещей.
«Ну, это уже был перебор, честно говоря. Она потеряла эту цепочку, винила своих нянечек. Мы везде вместе искали эту цепочку», — рассказала она.Ранее Елена Товстик пристыдила бывшего мужа из-за дня рождения дочери. По её словам, Роман забыл о важном дне для девочки.