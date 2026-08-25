Стало известно, вернётся ли Валерий Леонтьев на сцену после триумфа в Казани
Представитель Валерия Леонтьева опроверг слухи о возвращении певца к гастролям
Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи о возвращении артиста на сцену после выступления на фестивале «Новая волна» в Казани.
В беседе с NEWS.ru Чигирев напомнил, что народный артист России завершил концертную деятельность два года назад.
«Валерий Яковлевич закончил творческую деятельность. Он не планирует концерты. Сейчас он на заслуженном отдыхе, занимается спортом и замечательно себя чувствует», — отметил представитель артиста.На фестивале в Казани 77-летний Леонтьев исполнил свои знаменитые хиты, включая «Зелёный свет», «Затмение сердца» и «Исчезли солнечные дни».
Выступление вызвало восторг у публики, которая высоко оценила мастерство взаимодействия артиста с залом. Многие зрители выражали надежду, что певец возобновит гастрольные поездки по России, однако, как уточнил директор, эти ожидания не соответствуют планам исполнителя.