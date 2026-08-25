Стало известно, вернётся ли Валерий Леонтьев на сцену после триумфа в Казани

25 августа 2026, 20:24

Представитель Валерия Леонтьева опроверг слухи о возвращении певца к гастролям

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи о возвращении артиста на сцену после выступления на фестивале «Новая волна» в Казани.





В беседе с NEWS.ru Чигирев напомнил, что народный артист России завершил концертную деятельность два года назад.

«Валерий Яковлевич закончил творческую деятельность. Он не планирует концерты. Сейчас он на заслуженном отдыхе, занимается спортом и замечательно себя чувствует», — отметил представитель артиста.