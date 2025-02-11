Героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» МС Зипулю могут призвать в ВСУ

Андрей Посысаев (Зипуля) (Фото: Instagram*/zip.zipulia)
Героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» Андрея Посысаева, известного как МС Зипуля, могут отправить в ряды ВСУ. Как пишет Telegram-канал Mash, «убийца битов» не может покинуть Киев, а теперь ему пришла повестка. У Посысаева есть все шансы стать штурмовиком.
Ради выживания Андрей осторожно передвигается по улицам, остерегаясь работников территориальных центров комплектования. Впрочем, скрытность не мешает Посысаеву снимать видеоприветы и поздравления для аудитории.
Перед этим стало известно, как юрист Екатерина Гордон обозвала певицу Анну Седокову. Все произошло в эфире одной известной телепередачи. Гордон подчеркнула, что Седокова наносит вред другим людям. Подробности скандальной истории в материале «Радио 1».
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