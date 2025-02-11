Гордон обозвала Седокову, жена футболиста лишила его 200 млн, брат Кузьмина пропил деньги на рехаб: скандалы в эфире «Звезды сошлись»

Екатерина Гордон (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)
Известный юрист Екатерина Гордон назвала Анну Седокову «хищницей и паразиткой», которая разрушает чужие жизни. Брат Владимира Кузьмина оказался в трудной ситуации и заглушает горе алкоголем, а бывшая жена оставила звезду футбола без денег. Скандальные подробности из жизни знаменитостей – в материале «Радио 1».
Гордон назвала Седокову хищницей и паразиткой
В эфире программы «Звезды сошлись» Екатерина Гордон высказала мнение, что Седокова использовала мужчин в своих интересах. Екатерина охарактеризовала певицу как «хищницу и паразитку», которая наносит вред другим. Она отметила, что все мужья Седоковой, похоже, стремились уйти от нее.
«Существуют женщины-хищницы и паразитки, которые живут за счет чужого успеха, разрушают жизни других. Не может быть так, что все мужчины плохие: один уходит и забирает с собой дочь, другой в ужасе думает о том, как она его упоминает, а третий — уже не с нами. Как мама троих сыновей, я буду избавляться от таких женщин. Они могут выглядеть привлекательно, но быстро оформляют на себя квартиры. Это просто недопустимо! Опасные личности, агрессивные и манипулятивные, которые при этом жалуются на свою судьбу. Это действительно опасные люди», — заявила правозащитница.
Брат Кузьмина злоупотребляет спиртным
Александр Кузьмин (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)Младший брат Александра Кузьмина обратился к музыканту Владимиру Кузьмину с просьбой о помощи в лечении алкогольной зависимости. Получив деньги, он уехал в Сочи, где сейчас тратит их на алкоголь. Об этом рассказала жена Александра.
В эфире программы «Звезды сошлись» Наталия поведала, что 6 января ее муж пригласил ее на концерт брата. На мероприятии Александр подошел к певцу и попросил у него денег на лечение. Артист согласился помочь и поручил своим помощникам передать 100 тысяч рублей.
«Он подошел, попросил денег, и Вова велел племяннику Саше дать ему сто тысяч на рехаб. Я же написала Саше, чтобы деньги не передавали ему в руки, а сразу отправляли в клинику. Но он взял деньги, прыгнул в поезд и уехал в Сочи, где теперь пьет», — рассказала Наталья.
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Звезда футбола лишился 200 млн после развода
Руслан Нигматуллин (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)Тем временем, экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что после развода с женой Еленой потерял около 200 миллионов рублей. В интервью на телеканале НТВ он объяснил, что у них не было брачного контракта, а лишь устные договоренности.
«Я всегда верил в любовь и никогда не считал развод возможным вариантом, поэтому и не предлагал брачный договор», — объяснил Нигматуллин.
Он отметил, что во время развода супруги пришли к соглашению о продаже общей квартиры в России, при этом около 120 миллионов рублей от продажи должны были достаться ему. Елена же оставила бы за собой жилье в Майами. Однако в итоге экс-супруга футболиста не передала ему деньги от продажи недвижимости и сохранила квартиру в США.
«В результате я теряю примерно 200 миллионов рублей. Процесс раздела имущества все еще продолжается», — добавил он.
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