Вышла замуж за украинца и переехала в Киев: как сейчас живет актриса Алина Сергеева

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)
Алина Сергеева, переехав из Челябинска в столицу, смогла построить успешную карьеру: она начала выступать в театре, сниматься в кино и работать моделью. Позже она вышла замуж за украинца, стала мамой и перебралась в Киев, где активно работала до 2020 года. Однако после этого она внезапно исчезла из публичного пространства. «Радио 1» расскажет, что произошло с актрисой фильма «Слушая тишину».
Детство и юность Алины Сергеевой
Алина Сергеева родилась 10 февраля 1983 года в Челябинске. Уже в раннем детстве она проявила творческие способности — с пяти лет занималась танцами, вокалом и музыкой. В её семье не было людей, связанных с кинематографом, но сама Алина мечтала о сцене и хотела выступать перед публикой. Понимая это, родители решили отдать её в школу с театральным уклоном.
Несколько лет Алина училась в театральном классе, но из-за конфликта с учителями она перевелась в другую школу, выбрав неожиданное для себя физико-математическое направление. Это удивило многих, ведь точные науки никогда не были её сильной стороной. Однако она решила доказать, что способна преуспеть и в этой сфере, усердно занимаясь, но при этом не оставляя мечту стать актрисой.
Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)
«Когда уже решила, что буду поступать в театральный институт, на уроках в школе просто спала на парте. Меня не будили, потому что знали, что Сергеева все равно в Москву поедет. Была у меня замечательная учительница Мария Федоровна которая преподавала алгебру и геометрию, она всегда говорила: "Пусть спит"», — вспоминала Сергеева.
После окончания школы Алина отправилась в Москву, заработав на билет танцами в ночных клубах. Она пробовала поступить сразу в пять ведущих театральных вузов, успешно проходя первые этапы, но неизменно вылетая на третьем.
В трудный момент её поддержал давний друг Константин Авдеев, с которым она познакомилась в челябинской театральной школе. К тому времени он уже учился во МХАТе и помог ей подготовиться. Благодаря его помощи Алина поступила в РАТИ в мастерскую Геннадия Хазанова.
«Костя поступил во МХАТ, я жила у него в общаге, с пятью мальчишками в комнате, экстремальный вариант! Ну, конечно, было нечего есть, было не на что ездить, было нечего надевать! Но я с этим не столкнулась, я это предвидела. Это нужно было просто пройти. Когда я поступила, это такое счастье, такая радость, ты отсюда перебираешься туда — совсем в другой мир!» — рассказала девушка.
Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)
Говорят, её выступление настолько впечатлило мастера, что он попросил её больше не пробовать силы в других вузах и остаться у него. После прослушивания он отвёл Алину в соседний кабинет и сказал: «Я вас беру. Пожалуйста, никуда больше не ходите и меня не подводите».
«И не было желания уже никуда дёргаться. Потом выяснилось, что на нашем курсе были подобраны замечательные педагоги, потому что у Геннадия Викторовича, с его авторитетом, была возможность пригласить самых лучших педагогов Москвы», — рассказала актриса.
Начало карьеры
После окончания института в 2004 году Алина начала карьеру в театре. Она выступала на ведущих московских сценах, в том числе в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина, а также в Школе драматического искусства.
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В одном из её спектаклей — «Сексуальные неврозы наших родителей» — зрителем оказался Виктор Сухоруков, известный по роли в культовом фильме Балабанова «Брат».
«Когда вышел фильм "Брат", я влюбилась как в артиста в Виктора Сухорукова. И каким-то случайным образом он попал к нам на "Неврозы" в Центр драматургии и режиссуры. Я видела, как он сидел и не аплодировал. Потом он подошёл ко мне и одобряюще заговорил: "Так же нельзя играть!", наговорил мне кучу комплиментов, подарил конфеты. Это был для меня самый высокий уровень оценки», — рассказала артистка.
Виктор Сухоруков (фото: РИА Новости / Александр Поляков)
Со временем Сергеева отошла от репертуарного театра и сосредоточилась на антрепризных постановках. Среди её работ были «Госпиталь "Мулен Руж"» и «Ужин с дураком», которые шли на сцене Театра Антона Чехова.
«На самом деле долго у меня не было никакой роли в кино. Я ждала хорошего сценария и хорошего предложения. Предлагали сниматься в сериалах», — поделилась Сергеева.
В кино актриса дебютировала с небольшой ролью в сказке «Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства». Однако настоящий успех пришёл к ней после главной роли в мелодраме «Слушая тишину». Этот фильм принёс Сергеевой не только зрительское признание, но и несколько престижных наград, а её партнёром стал Дмитрий Марьянов.
Среди других значимых проектов — историческая драма «Покушение» о событиях перед Великой Отечественной войной, где она работала с Данилой Козловским.
«Изменилось моё отношение к сериалам. Полные метры стали больше похожи на мыло, а некоторые сериалы — на полные метры», — отметила актриса.
Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)
В 2016 году сыграла главную роль в социальной драме «Любимая учительница», съёмки которой проходили в Киеве, включая сцены в исправительной колонии.
Последней заметной работой Сергеевой стал детективный сериал «Эксперт» (2021), снятый украинской киностудией под руководством Олега Туранского.
«Недавно проследила всю свою киношную карьеру и поняла, что многие мои героини — девушки с прекрасной душой, страдающие за весь мир. Хотя я в жизни — сильный человек, трудности меня не пугают, и я в любой ситуации не теряю оптимизма. Стала задумываться, почему же мне такие роли предлагают? Хорошо, закрепилось амплуа, но оно мне не нравится! В общем, надо разбираться, работать над собой!» — рассуждала Сергеева.
Личная жизнь Алины Сергеевой
Алина Сергеева всегда предпочитала не афишировать свою личную жизнь, однако внимательные поклонники и пресса всё же заметили изменения. По информации из социальных сетей, актриса счастлива в браке с украинским режиссёром Владимиром Янощуком.
Алина Сергеева с мужем (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)
Их знакомство состоялось на съёмках сериала «Я рядом». Хотя супруги избегали публичных заявлений, в соцсетях Сергеева использовала двойную фамилию — Янощук-Сергеева. В марте 2018 года она опубликовала видео с Владимиром, подписав его словом «муж», тем самым подтвердив их официальный статус.
«Я ни к каким ухаживаниям всерьёз отнестись не смогла бы, и даже фантазировать на эту тему мне странно. У меня есть муж, и он за мной ухаживает каждый день. У остальных просто нет шанса», — высказалась Алина.
17 июля 2016 года в жизни актрисы произошло важное событие — у неё родился сын Иван. Сергеева не скрывала ребёнка и регулярно делилась фотографиями с ним.
Зрители часто приписывали актрисе роман с Олегом Гаасом, её партнёром по сериалу «Любимая учительница». Их экранный дуэт выглядел настолько естественно, что поклонники надеялись увидеть их вместе и в жизни.
Однако Сергеева с улыбкой опровергала эти слухи, подчёркивая, что Олег — замечательный человек и коллега, но их отношения исключительно профессиональные.
«Олег ещё на первых пробах всех обаял! И сниматься нам было легко! Обо всех своих партнёрах из этой картины я могу говорить бесконечно! Но скажу кратко: спасибо им всем за то, что мы были вместе», — говорила актриса.
Алина Сергеева сегодня
Последний раз Алина Сергеева появилась на экране в 2020 году, сыграв майора-следователя Анну Воскресенскую в украинском сериале «Эксперты».
Сейчас она полностью отошла от актёрской деятельности — не снимается в кино и не играет в театре. В 2022 году, после нескольких лет жизни в Киеве, Сергеева вместе с семьёй переехала в Европу.
В новой стране она решила сменить сферу деятельности и поступила в Социально-гуманитарный университет SWPS в Варшаве, успешно завершив обучение весной 2024 года. Чтобы адаптироваться, начала изучать польский язык, а затем устроилась продавцом в продуктовый магазин.
Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)
Проработав там более восьми месяцев, ушла после успешного прохождения собеседования для получения ВНЖ. После этого она сосредоточилась на изучении истории и культуры Польши.
Сейчас Сергеева намекает, что у неё появилось «маленькое дело для души», но не раскрывает подробностей. Помимо этого, она активно занимается спортом и танцами.
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