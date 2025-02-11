«Цепанул с первой секунды»: какое обещание нарушила Ольга Бузова

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)
Телеведущая Ольга Бузова начала после работы смотреть сериал вместо отдыха в компании, тем самым нарушив свое обещание. Об этом звезда «Дома-2» рассказала в личном блоге.
«Сколько раз я себе давала обещание не начинать смотреть сериалы. Просто думаю, ну включу хотя бы чуть-чуть перед сном. Включила новый русский сериал. Просто цепанул с первой секунды, вот сейчас на третьей серии. Последняя и спать», — поделилась теледива.
Бузова добавила, что раньше она бы что-то придумала «по работе», а теперь выбирает спокойно заниматься уходом за собой или просто быть дома.
Ранее стало известно, на кого и за что хочет подать в суд певица Ирина Аллегрова.
Читайте также:
Птаха объяснил зависимость рэпера Паши Техника и как его «используют рехабы»
Катя Лель и Елена Ваенга получили звание заслуженных артисток России
С порванной перепонкой и сломанным носом: Анфиса Чехова о побоях от любовника
*Запрещен в РФ
Никита Кротов