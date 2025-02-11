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«Цепанул с первой секунды»: какое обещание нарушила Ольга Бузова

Ольга Бузова нарушила свое обещание и включила сериал
Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Телеведущая Ольга Бузова начала после работы смотреть сериал вместо отдыха в компании, тем самым нарушив свое обещание. Об этом звезда «Дома-2» рассказала в личном блоге.
«Сколько раз я себе давала обещание не начинать смотреть сериалы. Просто думаю, ну включу хотя бы чуть-чуть перед сном. Включила новый русский сериал. Просто цепанул с первой секунды, вот сейчас на третьей серии. Последняя и спать», — поделилась теледива.

Бузова добавила, что раньше она бы что-то придумала «по работе», а теперь выбирает спокойно заниматься уходом за собой или просто быть дома.



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«Больше не альфонс»: что муж Ирины Пинчук подарил ей на 30-летие
Муж Ирины Пинчук подарил ей на 30-летие наручные часы и песню
11 февраля 2025, 17:55

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Муж звезды телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук Арай Чобанян подарил ей на 30-летие дорогие наручные часы, а также песню от известного певца. Об этом пишет Voice.
«Ты на мой юбилей сделала мне очень достойный подарок. Сегодня твой юбилей. Всё, я больше не альфонс», — сказал Чобанян в ответ на слова Ирины о том, что она волнуется.
Позже на торжестве появился мужчина, на котором была маска исполнителя Стаса Михайлова. Он исполнил композицию «Все для тебя».

У Ирины и Арая двое сыновей — годовалый Алан и трехлетний Давид.

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Героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» МС Зипулю могут призвать в ВСУ
Mash: Андрея Посысаева Зипулю могут призвать в ВСУ
11 февраля 2025, 17:34

Андрей Посысаев (Зипуля) (Фото: Instagram*/zip.zipulia)

Героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» Андрея Посысаева, известного как МС Зипуля, могут отправить в ряды ВСУ. Как пишет Telegram-канал Mash, «убийца битов» не может покинуть Киев, а теперь ему пришла повестка. У Посысаева есть все шансы стать штурмовиком.
Ради выживания Андрей осторожно передвигается по улицам, остерегаясь работников территориальных центров комплектования. Впрочем, скрытность не мешает Посысаеву снимать видеоприветы и поздравления для аудитории.

Перед этим стало известно, как юрист Екатерина Гордон обозвала певицу Анну Седокову. Все произошло в эфире одной известной телепередачи. Гордон подчеркнула, что Седокова наносит вред другим людям. Подробности скандальной истории в материале «Радио 1».

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«Цепанул с первой секунды»: какое обещание нарушила Ольга Бузова

*Запрещен в РФ
#мир
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Вышла замуж за украинца и переехала в Киев: как сейчас живет актриса Алина Сергеева
11 февраля 2025, 17:27

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Алина Сергеева, переехав из Челябинска в столицу, смогла построить успешную карьеру: она начала выступать в театре, сниматься в кино и работать моделью. Позже она вышла замуж за украинца, стала мамой и перебралась в Киев, где активно работала до 2020 года. Однако после этого она внезапно исчезла из публичного пространства. «Радио 1» расскажет, что произошло с актрисой фильма «Слушая тишину».

Детство и юность Алины Сергеевой


Алина Сергеева родилась 10 февраля 1983 года в Челябинске. Уже в раннем детстве она проявила творческие способности — с пяти лет занималась танцами, вокалом и музыкой. В её семье не было людей, связанных с кинематографом, но сама Алина мечтала о сцене и хотела выступать перед публикой. Понимая это, родители решили отдать её в школу с театральным уклоном.

Несколько лет Алина училась в театральном классе, но из-за конфликта с учителями она перевелась в другую школу, выбрав неожиданное для себя физико-математическое направление. Это удивило многих, ведь точные науки никогда не были её сильной стороной. Однако она решила доказать, что способна преуспеть и в этой сфере, усердно занимаясь, но при этом не оставляя мечту стать актрисой.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

«Когда уже решила, что буду поступать в театральный институт, на уроках в школе просто спала на парте. Меня не будили, потому что знали, что Сергеева все равно в Москву поедет. Была у меня замечательная учительница Мария Федоровна которая преподавала алгебру и геометрию, она всегда говорила: "Пусть спит"», — вспоминала Сергеева.

После окончания школы Алина отправилась в Москву, заработав на билет танцами в ночных клубах. Она пробовала поступить сразу в пять ведущих театральных вузов, успешно проходя первые этапы, но неизменно вылетая на третьем.

В трудный момент её поддержал давний друг Константин Авдеев, с которым она познакомилась в челябинской театральной школе. К тому времени он уже учился во МХАТе и помог ей подготовиться. Благодаря его помощи Алина поступила в РАТИ в мастерскую Геннадия Хазанова.

«Костя поступил во МХАТ, я жила у него в общаге, с пятью мальчишками в комнате, экстремальный вариант! Ну, конечно, было нечего есть, было не на что ездить, было нечего надевать! Но я с этим не столкнулась, я это предвидела. Это нужно было просто пройти. Когда я поступила, это такое счастье, такая радость, ты отсюда перебираешься туда — совсем в другой мир!» — рассказала девушка.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Говорят, её выступление настолько впечатлило мастера, что он попросил её больше не пробовать силы в других вузах и остаться у него. После прослушивания он отвёл Алину в соседний кабинет и сказал: «Я вас беру. Пожалуйста, никуда больше не ходите и меня не подводите».

«И не было желания уже никуда дёргаться. Потом выяснилось, что на нашем курсе были подобраны замечательные педагоги, потому что у Геннадия Викторовича, с его авторитетом, была возможность пригласить самых лучших педагогов Москвы», — рассказала актриса.

Начало карьеры


После окончания института в 2004 году Алина начала карьеру в театре. Она выступала на ведущих московских сценах, в том числе в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина, а также в Школе драматического искусства.

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В одном из её спектаклей — «Сексуальные неврозы наших родителей» — зрителем оказался Виктор Сухоруков, известный по роли в культовом фильме Балабанова «Брат».

«Когда вышел фильм "Брат", я влюбилась как в артиста в Виктора Сухорукова. И каким-то случайным образом он попал к нам на "Неврозы" в Центр драматургии и режиссуры. Я видела, как он сидел и не аплодировал. Потом он подошёл ко мне и одобряюще заговорил: "Так же нельзя играть!", наговорил мне кучу комплиментов, подарил конфеты. Это был для меня самый высокий уровень оценки», — рассказала артистка.

Виктор Сухоруков (фото: РИА Новости / Александр Поляков)

Со временем Сергеева отошла от репертуарного театра и сосредоточилась на антрепризных постановках. Среди её работ были «Госпиталь "Мулен Руж"» и «Ужин с дураком», которые шли на сцене Театра Антона Чехова.

«На самом деле долго у меня не было никакой роли в кино. Я ждала хорошего сценария и хорошего предложения. Предлагали сниматься в сериалах», — поделилась Сергеева.

В кино актриса дебютировала с небольшой ролью в сказке «Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства». Однако настоящий успех пришёл к ней после главной роли в мелодраме «Слушая тишину». Этот фильм принёс Сергеевой не только зрительское признание, но и несколько престижных наград, а её партнёром стал Дмитрий Марьянов.

Среди других значимых проектов — историческая драма «Покушение» о событиях перед Великой Отечественной войной, где она работала с Данилой Козловским.

«Изменилось моё отношение к сериалам. Полные метры стали больше похожи на мыло, а некоторые сериалы — на полные метры», — отметила актриса.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

В 2016 году сыграла главную роль в социальной драме «Любимая учительница», съёмки которой проходили в Киеве, включая сцены в исправительной колонии.

Последней заметной работой Сергеевой стал детективный сериал «Эксперт» (2021), снятый украинской киностудией под руководством Олега Туранского.

«Недавно проследила всю свою киношную карьеру и поняла, что многие мои героини — девушки с прекрасной душой, страдающие за весь мир. Хотя я в жизни — сильный человек, трудности меня не пугают, и я в любой ситуации не теряю оптимизма. Стала задумываться, почему же мне такие роли предлагают? Хорошо, закрепилось амплуа, но оно мне не нравится! В общем, надо разбираться, работать над собой!» — рассуждала Сергеева.

Личная жизнь Алины Сергеевой


Алина Сергеева всегда предпочитала не афишировать свою личную жизнь, однако внимательные поклонники и пресса всё же заметили изменения. По информации из социальных сетей, актриса счастлива в браке с украинским режиссёром Владимиром Янощуком.

Алина Сергеева с мужем (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Их знакомство состоялось на съёмках сериала «Я рядом». Хотя супруги избегали публичных заявлений, в соцсетях Сергеева использовала двойную фамилию — Янощук-Сергеева. В марте 2018 года она опубликовала видео с Владимиром, подписав его словом «муж», тем самым подтвердив их официальный статус.

«Я ни к каким ухаживаниям всерьёз отнестись не смогла бы, и даже фантазировать на эту тему мне странно. У меня есть муж, и он за мной ухаживает каждый день. У остальных просто нет шанса», — высказалась Алина.

17 июля 2016 года в жизни актрисы произошло важное событие — у неё родился сын Иван. Сергеева не скрывала ребёнка и регулярно делилась фотографиями с ним.



Зрители часто приписывали актрисе роман с Олегом Гаасом, её партнёром по сериалу «Любимая учительница». Их экранный дуэт выглядел настолько естественно, что поклонники надеялись увидеть их вместе и в жизни.

Однако Сергеева с улыбкой опровергала эти слухи, подчёркивая, что Олег — замечательный человек и коллега, но их отношения исключительно профессиональные.

«Олег ещё на первых пробах всех обаял! И сниматься нам было легко! Обо всех своих партнёрах из этой картины я могу говорить бесконечно! Но скажу кратко: спасибо им всем за то, что мы были вместе», — говорила актриса.

Алина Сергеева сегодня


Последний раз Алина Сергеева появилась на экране в 2020 году, сыграв майора-следователя Анну Воскресенскую в украинском сериале «Эксперты».

Сейчас она полностью отошла от актёрской деятельности — не снимается в кино и не играет в театре. В 2022 году, после нескольких лет жизни в Киеве, Сергеева вместе с семьёй переехала в Европу.

В новой стране она решила сменить сферу деятельности и поступила в Социально-гуманитарный университет SWPS в Варшаве, успешно завершив обучение весной 2024 года. Чтобы адаптироваться, начала изучать польский язык, а затем устроилась продавцом в продуктовый магазин.

Алина Сергеева (фото: Instagram* / @alina_sergeeva_love)

Проработав там более восьми месяцев, ушла после успешного прохождения собеседования для получения ВНЖ. После этого она сосредоточилась на изучении истории и культуры Польши.

Сейчас Сергеева намекает, что у неё появилось «маленькое дело для души», но не раскрывает подробностей. Помимо этого, она активно занимается спортом и танцами.

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Отношения с отцом-тираном, успешная карьера и крепкая семья: как живет звезда «Аншлага» Юрий Аскаров
11 февраля 2025, 17:27

Юрий Аскаров (Фото: Инстаграм*@yuriaskarov)

Юрий Аскаров — талантливый российский комик, который ярко проявил себя в жанре буффонады и пантомимы. Ему поддаются и пародии, и импровизация на сцене.
Подробности жизни юмориста Юрия Аскарова — в материале «Радио 1».

Биография


Юрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в Канске. Отец юмориста — Юсуф Аскаров, перс по национальности, талантливый человек с непростой судьбой, переживший репрессии и сталинские лагеря. На момент рождения сына ему было 60 лет. Большую часть своей жизни он отдал театру. Мать Юрия моложе супруга практически на 40 лет, она работала бухгалтером. По словам артиста, больше всего он был близок с матерью. По мере возможности женщина прививала сыну любовь к искусству.

В школьные годы Аскаров вместе с мамой попал на концерт Геннадия Хазанова. Мальчика поразила реакция людей на выступления сатирика, что в тот момент он решил стать таким же артистом, смешить народ до слез и дарить радость.

Первые творческие шаги и выбор профессии


После школы Юрий поступил в местный институт на факультет психологии. Стартом карьеры Аскарова можно считать присоединение к институтской команде КВН. Зрители принимали выступления ребят с восторгом, однако уже в те годы молодому человеку больше нравились сольные, а не общие номера. Коллеги по команде и однокурсники хором советовали другу оставить мысли о специальности психолога и попытать счастья в одном из театральных институтов. Молодой человек внял дружеским рекомендациям и отправился покорять столицу.

В одном из интервью артист признавался, что в его жизни было несколько человек, которые оказали влияние на выбор профессии и судьбу в целом. К числу таких людей он отнес родителей, Геннадия Хазанова и своего педагога, легендарного советского конферансье Бориса Сергеевича Брунова. Брунов и Олег Федорович Марусев были преподавателями курса ГИТИСа, на котором учился Аскаров.

Приехав в Москву, молодой человек сразу же поступил в ГИТИС, Щукинское театральное училище и эстрадно-цирковое, выпускником которого оказался обожаемый им Хазанов. Юрий покорял приемные комиссии потрясающим чувством юмора и яркой мимикой. В результате свой выбор Аскаров остановил на Гитисе. Спустя время юморист окончил и эстрадно-цирковое училище.

Отец-тиран


Юрий Аскаров рассказывал, что его отношения с отцом были крайне непростыми. Юсуф Алиджанович был строг с будущим артистом, а однажды даже поднял руку на наследника.

Отец шоумена рано ушел из жизни. Здоровье Юсуфа Алиджановича было подорвано пребыванием в ГУЛАГе.

«Папа был крайне строгий. Я не мог сесть за стол без спроса и сначала просил разрешения. Папа одним взглядом смотрел на меня, сканировал — чистые ли руки, ногти и так далее. И когда можно сесть — просто кивал», — вспоминал юморист в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Творчество


В творческой деятельности Юрия Аскарова присутствует множество концертных программ разного масштаба и направленности. Начинал юморист с участия в шоу Бориса Моисеева, с которым объездил всю страну. Два года молодой артист гастролировал, выступая в перерывах между танцевальными и песенными номерами с пантомимой и пародиями.

Юрий Аскаров (Фото: РИА Новости/ Анатолий Медведь)

Аскаров также успел поработать практически со всеми ведущими деятелями искусства. Он принимал участие в «Аншлаге», «Субботнем вечере», в телепередачах «Смеяться разрешается», «Кривое зеркало». Юрий также совместно выступал с Владимиром Винокуром, Тиной Канделаки, Еленой Воробей, Петром Дрангой и другими звездами.

В России юморист хорошо известен и как непревзойденный мастер пантомимы, и как ведущий многочисленных шоу. Аскарову также удалось спародировать знаменитого мистера Бина, благодаря чему состоялось его личное знакомство с Роуэном Аткинсоном, которым обе знаменитости остались довольны. Летом 2023 года юморист гастролировал по стране, побывал в Сочи на общем концерте с Юрием Маменко.

Личная жизнь


Личная жизнь шоумен старается тщательно скрывать. На вопросы журналистов о семейном положении Юрий отвечает, что счастливо женат и воспитывает с супругой Ксенией подрастающее поколение.

С избранницей, которая тоже родом из Красноярского края, Юрий Аскаров познакомился в Москве. Известно, что жена Аскарова — балерина. Сына, родившегося в 2013 году, Аскаров назвал Юсуфом в честь отца, которого очень любил и уважал, несмотря на сложные отношения. В 2017 году в семье юмориста появился второй ребенок — дочь Майя.

Юрий Аскаров с семьей (Фото: Инстаграм*@yuriaskarov)

Юрий Аскаров сегодня


Сегодня 48-летний Юрий Аскаров продолжает радовать многочисленных поклонников. Артист регулярно выступает в различных передачах, шутит и поднимает аудитории настроение. Удивительные повороты своей судьбы, тонкости карьеры и неочевидные подробности биографии Юрий обсудил с Татьяной Устиновой в студии шоу «Мой герой» весной 2024 года.

До этого он помогал учителю биологии в финале конкурса «Классная тема», транслировавшегося на телеканале «Россия-1». В 2024 году проект, организованный Министерством просвещения России, проводился во второй раз.

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Гордон обозвала Седокову, жена футболиста лишила его 200 млн, брат Кузьмина пропил деньги на рехаб: скандалы в эфире «Звезды сошлись»
11 февраля 2025, 17:19

Екатерина Гордон (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)

Известный юрист Екатерина Гордон назвала Анну Седокову «хищницей и паразиткой», которая разрушает чужие жизни. Брат Владимира Кузьмина оказался в трудной ситуации и заглушает горе алкоголем, а бывшая жена оставила звезду футбола без денег. Скандальные подробности из жизни знаменитостей – в материале «Радио 1».

Гордон назвала Седокову хищницей и паразиткой


В эфире программы «Звезды сошлись» Екатерина Гордон высказала мнение, что Седокова использовала мужчин в своих интересах. Екатерина охарактеризовала певицу как «хищницу и паразитку», которая наносит вред другим. Она отметила, что все мужья Седоковой, похоже, стремились уйти от нее.

«Существуют женщины-хищницы и паразитки, которые живут за счет чужого успеха, разрушают жизни других. Не может быть так, что все мужчины плохие: один уходит и забирает с собой дочь, другой в ужасе думает о том, как она его упоминает, а третий — уже не с нами. Как мама троих сыновей, я буду избавляться от таких женщин. Они могут выглядеть привлекательно, но быстро оформляют на себя квартиры. Это просто недопустимо! Опасные личности, агрессивные и манипулятивные, которые при этом жалуются на свою судьбу. Это действительно опасные люди», — заявила правозащитница.

Брат Кузьмина злоупотребляет спиртным


Александр Кузьмин (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)
Младший брат Александра Кузьмина обратился к музыканту Владимиру Кузьмину с просьбой о помощи в лечении алкогольной зависимости. Получив деньги, он уехал в Сочи, где сейчас тратит их на алкоголь. Об этом рассказала жена Александра.

В эфире программы «Звезды сошлись» Наталия поведала, что 6 января ее муж пригласил ее на концерт брата. На мероприятии Александр подошел к певцу и попросил у него денег на лечение. Артист согласился помочь и поручил своим помощникам передать 100 тысяч рублей.

«Он подошел, попросил денег, и Вова велел племяннику Саше дать ему сто тысяч на рехаб. Я же написала Саше, чтобы деньги не передавали ему в руки, а сразу отправляли в клинику. Но он взял деньги, прыгнул в поезд и уехал в Сочи, где теперь пьет», — рассказала Наталья.
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«Геморрой знатный»: Психолог прокомментировала нежелание Жидкова заключать брак

Звезда футбола лишился 200 млн после развода


Руслан Нигматуллин (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)

Тем временем, экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что после развода с женой Еленой потерял около 200 миллионов рублей. В интервью на телеканале НТВ он объяснил, что у них не было брачного контракта, а лишь устные договоренности.

«Я всегда верил в любовь и никогда не считал развод возможным вариантом, поэтому и не предлагал брачный договор», — объяснил Нигматуллин.

Он отметил, что во время развода супруги пришли к соглашению о продаже общей квартиры в России, при этом около 120 миллионов рублей от продажи должны были достаться ему. Елена же оставила бы за собой жилье в Майами. Однако в итоге экс-супруга футболиста не передала ему деньги от продажи недвижимости и сохранила квартиру в США.

«В результате я теряю примерно 200 миллионов рублей. Процесс раздела имущества все еще продолжается», — добавил он.

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