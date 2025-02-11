«Цепанул с первой секунды»: какое обещание нарушила Ольга Бузова

Алина Сергеева, переехав из Челябинска в столицу, смогла построить успешную карьеру: она начала выступать в театре, сниматься в кино и работать моделью. Позже она вышла замуж за украинца, стала мамой и перебралась в Киев, где активно работала до 2020 года. Однако после этого она внезапно исчезла из публичного пространства. «Радио 1» расскажет, что произошло с актрисой фильма «Слушая тишину».