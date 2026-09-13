Гэрри Олдман считает, что сериал по Гарри Поттеру сможет лучше раскрыть вселенную

13 сентября 2026, 05:35

Актёр Гэри Олдман предрёк успех сериалу по Гарри Поттеру

Гэрри Олдман (Фото: Instagram* / @giseleschmidtofficial)

Актёр Гэри Олдман, известный по роли Сириуса Блэка в киносаге о Гарри Поттере, выразил уверенность в том, что предстоящий одноимённый телесериал по вселенной от HBO понравится поклонникам даже больше, чем оригинальная серия фильмов. В интервью изданию Entertainment Weekly артист отметил, что новый формат даст возможность полноценно раскрыть волшебный мир.