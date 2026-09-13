Гэрри Олдман считает, что сериал по Гарри Поттеру сможет лучше раскрыть вселенную
Актёр Гэри Олдман, известный по роли Сириуса Блэка в киносаге о Гарри Поттере, выразил уверенность в том, что предстоящий одноимённый телесериал по вселенной от HBO понравится поклонникам даже больше, чем оригинальная серия фильмов. В интервью изданию Entertainment Weekly артист отметил, что новый формат даст возможность полноценно раскрыть волшебный мир.
При работе над фильмами, как утверждает артист, создателям приходилось существенно сокращать материал. Даже с учётом правок хронометраж картин достигал примерно трёх часов. По мнению 68-летнего актёра, сериал сможет передать историю практически слово в слово, и зрителям это придётся по вкусу. Он также признал, что из-за ограничения в «два с половиной часа» многими аспектами, в частности глубокой проработкой персонажей, пришлось пожертвовать.
При этом сам Олдман уже много лет не пересматривает ленты франшизы, в которых снимался. Он воспринимает эту работу как завершённый этап и не видит смысла возвращаться к ней. Тем не менее популярность его образа сохраняется — актёра до сих пор регулярно просят поставить автограф на фото Сириуса Блэка.
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