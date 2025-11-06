Герцогиня Сассекская вновь в Голливуде: Меган Марко примет участие в съёмках сериала
Меган Маркл возвращается к актёрской карьере спустя 8 лет
Меган Маркл, прошедшая путь от звезды сериала «Форс-мажоры» до герцогини Сассекской и ведущей кулинарного шоу, возвращается к актёрской карьере спустя восемь лет. Об этом сообщает The Sun.
Знаменитость присоединится к касту нового сериала «Близкие друзья».
Инсайдер отметил, что это важный момент для Меган, ведь она снова сможет заниматься тем, что действительно любит.
Источник добавил, что принц Гарри полностью поддерживает решение супруги и хочет, чтобы она получала радость от своей работы.
