Герцогиня Сассекская вновь в Голливуде: Меган Марко примет участие в съёмках сериала

06 ноября 2025, 22:23

Меган Маркл возвращается к актёрской карьере спустя 8 лет

Фото: Istock / bombermoon

Меган Маркл, прошедшая путь от звезды сериала «Форс-мажоры» до герцогини Сассекской и ведущей кулинарного шоу, возвращается к актёрской карьере спустя восемь лет. Об этом сообщает The Sun.