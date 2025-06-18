«Гибкий вокал»: Критик Соседов оценил шансы SHAMAN на победу в «Интервидении»

18 июня 2025, 12:50

Музыкальный критик заявил о шансе SHAMAN одержать победу в «Интервидении»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, наиболее известный под псевдонимом SHAMAN сейчас активно готовится к Международному музыкальному конкурсу «Интервидение-2025», который запланирован на 20 сентября 2025 года. Однако по мнению музыкального критика Сергея Соседова шансы на победу у Дронова невелики. Об этом Соседов рассказал интернет-изданию Regions.ru.





Певец SHAMAN представит Россию на предстоящем конкурсе с песней «Прямо по сердцу». Однако, несмотря на большой диапазон голоса певца и его многогранный талант, музыкальный критик Соседов считает, что шансов одержать победу у артиста нет.

«У SHAMAN репертуар очень разный. У него есть не только зажигательные хиты, но много и лирических баллад, в которых мы слышим, что его вокал довольно гибкий. А зрители различных песенных конкурсов любят всё-таки не только эпатаж, но и умение артиста владеть своим голосом», — высказал своё мнение эксперт.