«Она не легенда»: Игорь Крутой объяснил, почему Анита Цой не попала на «Песню года»
Игорь Крутой рассказал, по каким принципам формируется состав артистов на «Песню года», и подчеркнул, что не все исполнители соответствуют этим требованиям. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам композитора, Анита Цой как раз не подходит под заданные параметры.
«Или легенда, или хит! Она не легенда и у неё нет хита. А не брать легенд нельзя. Предположим, например, в этом году Лев Лещенко был с юбилеем "Соловьиной рощи". Это оправдано "Песней года". Он с 1971 или 1972 года здесь выступает, он уже некий талисман. Может быть у кого-то есть обиды на меня, но принципы этой программы останутся», — заявил Крутой на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».По этой же причине, отметил он, в числе приглашённых нет Жасмин, Зары и ряда других известных исполнителей.