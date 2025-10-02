Юрий Лоза требует за корпоративы со своим участием до 2 миллионов рублей

02 октября 2025, 14:53

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Певец Юрий Лоза в последние годы стал одной из самых обсуждаемых медийных персон. Артист часто участвует в ток-шоу, а его сольные концерты пользуются спросом, стоимость билетов на которые начинается от трех тысяч рублей.