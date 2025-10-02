Юрий Лоза требует за корпоративы со своим участием до 2 миллионов рублей
Певец Юрий Лоза в последние годы стал одной из самых обсуждаемых медийных персон. Артист часто участвует в ток-шоу, а его сольные концерты пользуются спросом, стоимость билетов на которые начинается от трех тысяч рублей.
Продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию «Абзац» рассказал, что гонорар Лозы за выступление на частных мероприятиях может достигать 1,5–2 миллионов рублей. По мнению эксперта, артист привлекает публику как медийная фигура, поднимающая рейтинги, чем как частый исполнитель на корпоративах.
Сам артист ранее жаловался на низкую пенсию в 18 тысяч рублей в месяц. По его словам, надбавки ему не дают из-за наличия авторских отчислений, поэтому он продолжает активно работать. В прошлом году Лоза отметил, что считает оптимальным гонорар для артиста около 1 миллиона рублей, чтобы обеспечить достойную жизнь.
