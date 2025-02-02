Ида Галич опубликовала трогательное видео с реакцией сына на её беременность

Ида Галич с сыном Лео (фото: соцсети)
Поклонники заподозрили блогера Иду Галич в беременности во время её поездки в Париж на Неделю моды. Совсем скоро она подтвердила эти слухи, а теперь рассказала своему сыну о скором пополнении в семье.
Ида опубликовала трогательный ролик, в котором сообщает сыну Леону, что у него скоро появится братик или сестрёнка. Правда сначала мальчик подумал, что мама просто съела много еды.
Галич рассказала, что ей поступило много вопросов о том, как же отреагировал старший ребёнок на её беременность. По словам телеведущей, он сам всё понял одним из первых. Она думала, что разговор об этом состоится намного позже, но хорошо, что она успела включить камеру и запечатлеть этот прекрасный момент.
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Анастасия Чинкова