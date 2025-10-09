«Какой кривожопый режиссер это придумал?»: Пригожин раскритиковал постановку номера SHAMAN на «Интервидении»

09 октября 2025, 00:52

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал постановку номера SHAMAN на «Интервидении»

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал выступление SHAMAN на конкурсе «Интервидение». Он выразил недоумение по поводу режиссуры номера и решения артиста участвовать в конкурсе, хотя тому следовало сразу идти на мероприятие просто в качестве специального гостя. Об этом пишет «StarHit».





Напомним, что международный конкурс «Интервидение» прошел в Москве 20 сентября. Победу одержал певец из Вьетнама Дык Фук, который набрал 422 балла и забрал выигрыш — хрустальный кубок и 30 млн рублей.



В следующем году песенный фестиваль пройдет в Саудовской Аравии, и ранее Пригожин уже выразил надежду, что SHAMAN не будет повторно выдвигаться в качестве кандидата.



Продюсера поразило решение певца стать участником, «занять место» в конкурсе, но при этом не иметь планов победить ради страны.



Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)



«Зачем надо было морочить голову себе и людям, если ты не планировал побеждать? Если бы он ушел до конкурса и уступил место молодому артисту, которому эта сцена нужна, все бы поняли, и он бы вышел в качестве приглашенного гостя. Спел бы песню «Встанем» или даже «Я русский», давайте так, чтобы вообще все пищали. Он не должен был быть участником, он должен был быть гостем этой программы», — пояснил Пригожин.

«Мне трудно себе представить Александра Розенбаума, поющего бардовские песни, который летает по стадиону. Кто это придумал? Какой кривожопый режиссер? Я не знаю», — заключил Пригожин.