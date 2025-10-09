Достижения.рф

«Какой кривожопый режиссер это придумал?»: Пригожин раскритиковал постановку номера SHAMAN на «Интервидении»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал постановку номера SHAMAN на «Интервидении»
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал выступление SHAMAN на конкурсе «Интервидение». Он выразил недоумение по поводу режиссуры номера и решения артиста участвовать в конкурсе, хотя тому следовало сразу идти на мероприятие просто в качестве специального гостя. Об этом пишет «StarHit».



Напомним, что международный конкурс «Интервидение» прошел в Москве 20 сентября. Победу одержал певец из Вьетнама Дык Фук, который набрал 422 балла и забрал выигрыш — хрустальный кубок и 30 млн рублей.

В следующем году песенный фестиваль пройдет в Саудовской Аравии, и ранее Пригожин уже выразил надежду, что SHAMAN не будет повторно выдвигаться в качестве кандидата.

Продюсера поразило решение певца стать участником, «занять место» в конкурсе, но при этом не иметь планов победить ради страны.

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)
«Зачем надо было морочить голову себе и людям, если ты не планировал побеждать? Если бы он ушел до конкурса и уступил место молодому артисту, которому эта сцена нужна, все бы поняли, и он бы вышел в качестве приглашенного гостя. Спел бы песню «Встанем» или даже «Я русский», давайте так, чтобы вообще все пищали. Он не должен был быть участником, он должен был быть гостем этой программы», — пояснил Пригожин.
Он добавил, что лирическая композиция Максима Фадеева, которую исполнял SHAMAN, не сочеталась с постановкой номера. Супруг певицы Валерии уверен, что с такой «песней про душу» надо просто стоять, а не летать по сцене.

Максим Фадеев раскритиковал номер SHAMAN на «Интервидении»
Максим Фадеев раскритиковал номер SHAMAN на «Интервидении»
«Мне трудно себе представить Александра Розенбаума, поющего бардовские песни, который летает по стадиону. Кто это придумал? Какой кривожопый режиссер? Я не знаю», — заключил Пригожин.
При этом он признал зрелищность шоу и качественную телевизионную картинку «Интервидения».

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

1 0 0 0 1 0