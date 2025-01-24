«Гладил меня»: Беременная невестка Валерии рассказала о поведении мужа

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: соцсети)
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина испытывает недомогания, свойственные последним неделям беременности, недавно она попала в больницу. Лиана рассказала, как ведет себя ее муж Арсений Шульгин, когда она себя плохо чувствует.
Лиана сообщила, что муж не отходит от нее ни на шаг и помогает во всем, постоянно находился рядом с ней в больнице, полностью взял на себя общение с врачами.
Она также сообщила, что Арсений отложил свою работу рад заботы о здоровье и самочувствии жены. Лиана признаётся, что в такой непростой период её очень важно чувствовать такую помощь и внимание со стороны близкого человека.
Что же, можно констатировать, что Лиане с Арсением повезло значительно больше, чем её маме Валерии — с первым мужем.
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«Хочу сказать спасибо моему мужу. В эти непростые дни был моей главной поддержкой и опорой», - рассказала невестка Валерии.
Она также сообщила, что Арсений отложил свою работу рад заботы о здоровье и самочувствии жены. Лиана признаётся, что в такой непростой период её очень важно чувствовать такую помощь и внимание со стороны близкого человека.
«Вчера, когда было особенно тяжко, он не отходил от меня, менял компрессы, проветривал палату, следил за давлением, гладил меня», — рассказала будущая роженица.
Что же, можно констатировать, что Лиане с Арсением повезло значительно больше, чем её маме Валерии — с первым мужем.
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Александр Бойцов