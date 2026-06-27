Глафира Тарханова предстала в неожиданном амплуа в кожаном костюме — фото
Актриса Глафира Тарханова показала необычный стиль в новой фотосессии
Актриса Глафира Тарханова представила публике неожиданный имидж. 42-летняя артистка опубликовала в своём блоге снимки с фотосессии в кожаном костюме.
Для работы над проектом Глафира выбрала дерзкий и смелый стиль, который сильно контрастирует с её привычными женственными луками.
Тарханова отметила, что такие эксперименты с внешностью вызывают у неё особый интерес. По мнению актрисы, внешний облик должен отражать внутреннее состояние человека.
«Я люблю быть разной, но этот образ очень откликается моему внутреннему ощущению себя. Я бы прям так и ходила», — написала она.Артистка добавила, что осознаёт: зрители чаще видят её в классических и спокойных ролях.
«На этой съёмке меня одели, и я сразу сказала: «О! Это прямо моё!» — поделилась Глафира.Поклонники положительно оценили преображение Тархановой и сошлись во мнении, что новый образ подчеркивает её характер и внутреннюю уверенность.