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Глафира Тарханова предстала в неожиданном амплуа в кожаном костюме — фото

Актриса Глафира Тарханова показала необычный стиль в новой фотосессии
Глафира Тарханова (Фото: Instagram* @lafiratarhanova)

Актриса Глафира Тарханова представила публике неожиданный имидж. 42-летняя артистка опубликовала в своём блоге снимки с фотосессии в кожаном костюме.



Для работы над проектом Глафира выбрала дерзкий и смелый стиль, который сильно контрастирует с её привычными женственными луками.

Тарханова отметила, что такие эксперименты с внешностью вызывают у неё особый интерес. По мнению актрисы, внешний облик должен отражать внутреннее состояние человека.

«Я люблю быть разной, но этот образ очень откликается моему внутреннему ощущению себя. Я бы прям так и ходила», — написала она.
Глафира Тарханова (Фото: Instagram* @lafiratarhanova)
Артистка добавила, что осознаёт: зрители чаще видят её в классических и спокойных ролях.
«На этой съёмке меня одели, и я сразу сказала: «О! Это прямо моё!» — поделилась Глафира.
Поклонники положительно оценили преображение Тархановой и сошлись во мнении, что новый образ подчеркивает её характер и внутреннюю уверенность.

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Ольга Щелокова

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