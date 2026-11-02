Глафира Тарханова раскрыла, как сохраняет любовь с мужем уже более 20 лет
Актриса Глафира Тарханова раскрыла секрет долгого брака с актёром Алексеем Фаддеевым
Тарханова больше двадцати лет замужем за Фаддеевым. В интервью «Леди Mail» она рассказала, что помогает им сохранять любовь и нежность.
«Даже при всей ежедневной суете, проблемах и огромном количестве задач нужно иногда остановиться, побыть вдвоём, поговорить, уделить внимание друг другу, ведь семья — это не только дети, но и отношения между двумя взрослыми, с которых всё когда-то начиналось», — заявила Глафира.Кроме того, Глафира отметила, что родителям важно подавать детям правильный пример: дети смотрят на взрослых и считывают их поведение.