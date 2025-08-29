Глава ФПБК Бородин призвал губернаторов отменить концерты Сергея Шнурова
Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал губернаторов отменить концерты основателя и лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Политик заявил, что творчество музыканта «лишено патриотического содержания и глубокого смысла». Он также предложил приглашать больше артистов-патриотов в связи с российско-украинским кризисом.
Соответствующие обращения направлены главам Воронежской области, Ставропольского края, Республики Башкортостан и Казани.
Например, в Воронеже запланированы два выступления певца в октябре. Одно из них с ограничением «18+» должно состояться во Дворце спорта «Юбилейный». Цены на билеты составляют от 6 до 20 тысяч рублей, уточняет vrn.mk.ru.
