Глава ФПБК Бородин призвал губернаторов отменить концерты Сергея Шнурова

29 августа 2025, 16:04

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал губернаторов отменить концерты основателя и лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.